Roger Schmidt kon amper geloven dat PSV zaterdag op bezoek bij ADO Den Haag punten verspeelde. De trainer zag zijn ploeg veel kansen creëren, maar uiteindelijk stond er toch 2-2 op het scorebord.

"Het was onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. Maar het is ons toch gelukt", treurde de Duitser in gesprek met ESPN. "Nee, dit heb ik niet vaak meegemaakt. Een keer in de Champions League, volgens mij. Soms gaat het in het voetbal zo."

PSV noteerde in Den Haag 34 schoten, waarvan vijftien op doel. Alleen Donyell Malen wist twee keer te scoren. "Als ik naar de wedstrijd kijk en niet naar het resultaat, dan was het eigenlijk een topwedstrijd van ons", vond Schmidt. "We hadden alles onder controle en toch spelen we gelijk."

PSV miste in de eerste helft een penalty en had na rust buiten de twee goals van Malen nog veel vaker kunnen scoren. Door een treffer van ADO-spits Michiel Kramer in de 93e minuut kwamen die gemiste kansen de ploeg duur te staan.

"Natuurlijk heeft dat ook met kwaliteit te maken, maar we waren ook wel erg ongelukkig", vond Schmidt. "De spelers hadden een beter resultaat verdiend. Deze uitslag past niet bij de wedstrijd."

Roger Schmidt feliciteert ADO-doelman Martin Fraisl, die veel knappe reddingen verrichtte. Roger Schmidt feliciteert ADO-doelman Martin Fraisl, die veel knappe reddingen verrichtte. Foto: ANP

Malen: 'Dit is geen fijne week'

Hoewel Malen PSV met zijn twee doelpunten na rust bij de hand nam, rekende de clubtopscorer zich de kritiek van de gemiste kansen aan. "Ik had de wedstrijd eerder af kunnen maken. Dat neem ik mezelf wel enigszins kwalijk."

"Ik denk dat we bij vlagen wel goed hebben gespeeld. We kwamen op achterstand, maar toonden toen de juiste reactie. Al kopen we daar uiteindelijk niets voor, door die tegengoal in de laatste minuut."

Voor PSV is het gelijkspel bij degradatiekandidaat ADO een nieuwe tegenvaller, nadat de ploeg woensdag door Ajax werd uitgeschakeld in de KNVB-beker. "Dit is geen fijne week, dat kan je wel stellen", weet Malen. "Maar we hebben een goede groep en durven eerlijk te zijn tegen elkaar. Dus ik maak me nog geen zorgen."