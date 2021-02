Lieke Martens heeft zaterdag met FC Barcelona het Spaanse bekertoernooi gewonnen, dat vorig seizoen niet werd afgemaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Spaanse topclub was in de eindstrijd van zogeheten Copa de la Reina in Málaga met 3-0 te sterk voor Logroño.

De 28-jarige Martens had een basisplaats en werd na 64 minuten gewisseld toen de eindstand al op het scorebord stond. Alexia Putellas maakte na 42 minuten de 1-0, Aitana Bonmati tekende twee minuten later voor de 2-0 en 3-0 in de 61e minuut was van Jennu Hermoso.

Door de bekerwinst heeft Martens nu vier prijzen (een landstitel, twee bekers en een supercup) veroverd met Barcelona, dat de Oranje-international in de zomer van 2017 overnam van het Zweedse FC Rosengård.

Vorig seizoen werd Martens voor het eerst kampioen met de Spaanse club, al werd dat pas bepaald nadat de competitie vanwege de coronacrisis was afgebroken en niet meer werd hervat.

Barcelona begon zaterdag als de grote favoriet aan de eindstrijd tegen Logroño, dat zestiende staat in de competitie. De ploeg van Martens is koploper. Maandag voegt de aanvaller zich bij de selectie van Oranje, die oefenwedstrijden tegen België en Duitsland op het programma heeft staan.