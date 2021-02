Juventus is zaterdag in de Serie A tegen een nederlaag aangelopen. Met Matthijs de Ligt in de basis ging 'De Oude Dame' met 1-0 onderuit bij Napoli. In Frankrijk gaat Paris Saint-Germain voorlopig aan kop na een 2-1-zege op OGC Nice.

Lorenzo Insigne zorgde voor het enige doelpunt van Napoli tegen Juventus. De aanvaller benutte een penalty en maakte zijn honderdste treffer in dienst van de club uit Napels. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip voor een tik van Giorgio Chiellini in het gezicht van Amir Rrahmani.

Na ruim een uur spelen dacht Juventus op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Álvaro Morata werd afgekeurd omdat Giorgio Chiellini in de aanloop naar het doelpunt buitenspel stond. Ook Cristiano Ronaldo kon het verschil niet maken. De Portugees zag een aantal doelpogingen gekeerd worden door doelman Alex Meret.

De Ligt stond voor het eerst sinds 6 januari weer eens in de basis in een competitieduel. Daarna miste de Oranje-international eerst enkele wedstrijden door een coronabesmetting en kwam hij in de afgelopen twee Serie A-duels pas laat binnen de lijnen. Wel stond hij de afgelopen tijd in de basis bij drie Coppa Italia-wedstrijden.

Door de nederlaag is de achterstand van nummer drie Juventus op koploper AC Milan nu zeven punten. Napoli bezet de vierde plaats met twee punten minder dan de formatie uit Turijn.

Paris Saint-Germain viert de winnende treffer van Moise Kean. Paris Saint-Germain viert de winnende treffer van Moise Kean. Foto: Pro Shots

PSG voorlopig aan kop in Ligue 1

In de Franse Ligue 1 boekte Paris Saint-Germain een moeizame zege op OGC Nice. Julian Draxler bracht de Parijzenaars na ruim twintig minuten op voorsprong, waarna Rony Lopes vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker tekende.

Moise Kean maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer voor PSG. Een minuut later kwam Mitchel Bakker in het veld bij de thuisploeg, waar Xavi Simons op de bank bleef.

PSG kan de koppositie later op de avond alweer verliezen aan nummer drie Olympique Lyon. De ploeg van Memphis Depay heeft twee punten achterstand en ontvangt om 21.00 uur Montpellier. Nummer twee Lille OSC heeft evenveel punten als de huidige koploper.

