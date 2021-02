ADO Den Haag-coach Ruud Brood hield even zijn hart vast toen Michiel Kramer in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen PSV een omhaal maakte. De spits scoorde op spectaculaire wijze en bezorgde de Hagenaars zaterdag een zeer verrassend punt: 2-2.

"Ik dacht dat hij zijn rug zou breken", zei Brood bij ESPN over de omhaal van de 1,96 meter lange Kramer. De aanvaller vond in de 93e minuut het net, nadat PSV-verdediger Jordan Teze de bal niet goed had verwerkt.

ADO opende in de eerste helft de score via Bobby Adekanye, nadat Philipp Max een strafschop had gemist voor PSV. Na rust draaide Donyell Malen de achterstand van de Eindhovenaren met twee goals om in een voorsprong, waarna Kramer in blessuretijd dus voor de 2-2 zorgde.

In de hele wedstrijd schoot ADO slechts vijf keer op doel, waarvan tweemaal tussen de palen. PSV stelde daar maar liefst 35 doelpogingen tegenover, waarvan vijftien tussen de palen.

"We hebben goed gekeken naar de kwaliteiten van PSV", aldus Brood. "Tot aan de strafschop halverwege de eerste helft verdedigden we volgens mij redelijk. Toen die strafschop er niet inging en wij kort daarna zelf scoorden, kregen we wel een boost."

"Ook dankzij de reddingen van onze doelman Martin Fraisl hadden we in de rust wel het idee dat er iets te halen viel. Tegen een topclub moet je ook een beetje geluk hebben. Mijn jongens begrijpen steeds beter wat er gevraagd wordt in deze duels."

Michiel Kramer zorgde met een fraaie omhaal voor de 2-2. Michiel Kramer zorgde met een fraaie omhaal voor de 2-2. Foto: Pro Shots

Kramer: 'Dit geeft ons een extra boost'

Kramer hield aan zijn omhaal alleen wat pijn aan zijn rug over. "Volgens mij was het het enige wat ik kon doen", vertelde hij bij ESPN over zijn fraaie actie. "Ik heb heel weinig goals op deze manier gemaakt. Ik heb nog wel een beetje pijn aan mijn rug, maar verder gaat het prima."

De 32-jarige spits was vooral blij met het punt voor ADO. "Dit geeft ons een extra boost voor de komende periode. Voetballend moet het nog wel beter om wedstrijden te winnen. We kwamen vandaag amper aan de kant van de tegenstander. Dit is een bonuspunt voor ons, maar de wedstrijd van volgende week is voor ons veel belangrijker."

Kramer doelde daarmee op de uitwedstrijd van volgende week zaterdag tegen Fortuna Sittard, waarin ADO belangrijke punten in de strijd tegen degradatie hoopt te pakken.

De ploeg van coach Ruud Brood staat voorlaatste en heeft evenveel punten als nummer zestien Willem II, dat zondag nog op bezoek gaat bij Feyenoord. De achterstand op nummer vijftien RKC Waalwijk, dat een duel meer heeft gespeeld dan ADO, bedraagt zes punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie