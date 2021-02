Denzel Dumfries moest even slikken nadat PSV zaterdag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag diep in blessuretijd de overwinning uit handen had gegeven (2-2). Volgens de aanvoerder had zijn ploeg dat aan zichzelf te wijten door heel veel kansen te missen.

De Eindhovenaren kregen met name na de 1-2 van Donyell Malen in het slotkwartier kans op kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Dat gebeurde niet, waarna Michiel Kramer met een omhaal in de 93e minuut voor de gelijkmaker zorgde.

"We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar hij moet er gewoon vaker in", concludeerde Dumfries direct na de wedstrijd bij ESPN. "We missen de scherpte, het venijn om koste wat het kost die goal te maken."

"Dat de 2-2 op het eind nog valt, roepen we dan ook over onszelf af. Het is een harde constatering dat we hier punten laten liggen."

De rake omhaal van Michiel Kramer. De rake omhaal van Michiel Kramer. Foto: Pro Shots

'Moeten bij onszelf te rade gaan'

Dumfries zat zelf het grootste gedeelte van de Eredivisie-wedstrijd in het Cars Jeans Stadion op de bank. De rechtsback kreeg extra rust en werd pas een kwartier voor tijd ingebracht. Vanaf de zijkant zag hij PSV in de eerste helft op achterstand komen, waarna twee goals van Malen na rust toch niet genoeg bleken te zijn. Philipp Max had bij 0-0 al een strafschop gemist voor PSV.

"We moeten bij onszelf te rade gaan hoe we zo'n eerste helft spelen, want dat kan niet gebeuren. Ik maak me nog geen zorgen, al is dit wel zuur. Maar we moeten door."

PSV staat door het puntenverlies nu drie punten achter Ajax, dat om 18.45 uur heeft afgetrapt tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers, die PSV woensdag uitschakelden in het KNVB-bekertoernooi, hebben daarna nog een wedstrijd in te halen.