PSV heeft zaterdag in een spektakelstuk met 2-2 gelijkgespeeld op bezoek bij ADO Den Haag. De Eindhovenaren misten enorm veel kansen, maar leken door twee goals van Donyell Malen wel te gaan winnen, totdat ADO-spits Michiel Kramer in blessuretijd scoorde met een omhaal.

Het missen van kansen begon al in de eerste helft bij PSV, terwijl Bobby Adekanye aan de andere kant ADO verrassend op voorsprong schoot. Philipp Max had kort daarvoor een strafschop gemist voor de nummer twee van de Eredivisie.

In de tweede helft maakte Malen al snel gelijk. Omdat de ploeg van trainer Roger Schmidt vervolgens kansen bleef missen, mocht ADO blijven hopen. Toen verdediger Jamal Amofa een kwartier voor tijd in de fout ging leek het toch nog goed te komen voor PSV. Malen profiteerde van de fout door de 1-2 binnen te schieten.

De Oranje-international was daarna dicht bij een hattrick, maar twee keer eindigde zijn poging op de lat. Zo bleef het spannend, en in blessuretijd sloeg Kramer toe met een omhaal (2-2).

Door het gelijkspel moet PSV vrezen dat Eredivisie-koploper Ajax verder uitloopt. De Amsterdammers spelen zaterdag om 18.45 uur uit tegen Heracles Almelo. Bij een Amsterdamse overwinning wordt het gat zes punten. Ajax heeft daarna nog een wedstrijd in te halen.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC Zwolle 1-0

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV 2-2

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV-Venlo

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente

Schmidt zet Ihattaren op bank

Na de KNVB-bekeruitschakeling tegen Ajax (2-1) is het gelijkspel bij ADO een nieuwe domper voor PSV, dat startte zonder Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries. Het duo kreeg rust van trainer Roger Schmidt met het oog op de Europa League-wedstrijd donderdag tegen Olympiacos. De Belg Yorbe Vertessen stond voor het eerst in de basis.

Ook zonder de jonge aanvallende middenvelder en de captain had PSV voor rust al een ruime voorsprong moeten nemen in Den Haag. Malen en Eran Zahavi hadden al goede kansen gemist toen de bal op de stip ging na een overtreding van Adekanye op Timo Baumgartl. Max schoot vanaf 11 meter over.

Prompt was het in de 27e minuut bij de eerste mogelijkheid van ADO wel raak. Adekanye werd niet aangepakt door de PSV-spelers en schoot de bal achter PSV-keeper Mvogo (0-1). Zo waren er ineens problemen voor de uitploeg, die voor rust al gelijk had moeten maken. De bal wilde er echter mede door een uitblinkende ADO-keeper Martin Fraisl maar niet in.

Doelpunt Malen afgekeurd

Zes minuten na rust was het eindelijk wel raak voor PSV. Malen dribbelde richting het Haagse doel en prikte in de korte hoek binnen (1-1).

PSV bleef daarna aandringen in de jacht op drie punten. Schmidt zag zich genoodzaakt Ihattaren en Dumfries alsnog te brengen, terwijl Fraisl zich bleef onderscheiden.

In de 76e minuut werd de Oostenrijkse doelman wel geklopt, maar dat was te wijten aan Amofa. De verdediger van ADO nam de bal verkeerd aan in het strafschopgebied en Malen was er snel bij om de 2-1 binnen te tikken.

PSV had daarna kansen om uit te lopen naar 1-3. Een schitterende boogbal van Malen eindigde op de lat en even later voorkwam de lat opnieuw dat de aanvaller zijn hattrick voltooide. Toen Malen uiteindelijk wel raak schoot, werd er gevlagd voor buitenspel.

Daardoor was het in de extra tijd nog altijd 1-1. Fraisl ging mee naar voren in de hoop op een wonder voor ADO, maar het was Kramer die het deed toen de bal het strafschopgebied in werd geschoten. Teze verwerkte de bal niet goed, waarna de lange spits Mvogo klopte met een omhaal en een nieuwe tik aan PSV uitdeelde.