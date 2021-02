Ajax begint zaterdag met David Neres aan de de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De basisplaats van de Braziliaan gaat ten koste van zijn landgenoot Antony, die op de bank zit in het Erve Asito.

Spits Sébastien Haller en Dusan Tadic completeren de aanval van Ajax, dat met Davy Klaassen, Edson Álvarez en Ryan Gravenberch begint op het middenveld.

Daley Blind zakt een linie ten opzichte van de met 2-1 gewonnen KNVB-bekerwedstrijd woensdag tegen PSV. De andere Ajax-verdedigers in Almelo zijn Noussair Mazraoui, Jurriën Timber en Nicolás Tagliafico. Opvallend is dat Oussama Idrissi niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Voor keeper Maarten Stekelenburg is het een bijzondere dag, want door de dopingschorsing van André Onana maakt hij na tien jaar zijn Eredivisie-rentree voor Ajax. De 38-jarige keeper gaat de boeken in als de oudste Ajax-speler ooit in de Nederlandse competitie.

Ajax heeft lang niet gewonnen in Almelo

Heracles tegen Ajax begint zaterdag om 18.45 uur in het Erve Asito en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De Amsterdamse club verloor de afgelopen drie seizoenen van Heracles en hoopt eindelijk weer eens te winnen in Almelo.

Het zijn drukke weken voor Ajax, want komende donderdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag in de knock-outfase van de Europa League uit tegen Lille OSC.

Opstelling Heracles: Blaswich; Breukers, Pröpper, Rente, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Bijleveld; Azzaoui, Vloet, Burgzorg.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.