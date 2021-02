Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen een overwinning uit handen gegeven in de Bundesliga. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de slotfase een 2-0-voorsprong verspelen tegen FSV Mainz: 2-2. Borussia Dortmund speelde thuis tegen 1899 Hoffenheim eveneens met 2-2 gelijk.

Lucas Alario bracht Leverkusen na een klein kwartier met een schot in de linkerhoek op voorsprong tegen Mainz. De 1-0 bleef lang op het scorebord staan, totdat Patrik Schick de marge zes minuten voor tijd op aangeven van Demarai Gray verdubbelde.

De drie punten leken binnen voor Leverkusen, maar laagvlieger Mainz sleepte er toch nog een punt uit. Robert Glatzel zorgde voor de aansluitingstreffer en Kevin Stöger bracht de bezoekers in blessuretijd op gelijke hoogte.

Timothy Fosu-Mensah speelde de hele wedstrijd mee bij Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven op de bank bleven. Bij Mainz maakte Jeremiah St. Juste de negentig minuten vol en viel Jean-Paul Boëtius een kwartier voor tijd in.

Door het gelijkspel blijft Leverkusen vierde. De formatie van Bosz kan later dit weekend nog gepasseerd worden door Eintracht Frankfurt, dat zondag FC Köln ontvangt.

Een opstootje bij Borussia Dortmund-Hoffenheim.

Haaland redt punt voor Dortmund

In het Signal Iduna Park opende Borussia Dortmund halverwege de eerste helft via Jadon Sancho de score tegen Hoffenheim. Moanes Dabour tekende al snel voor de gelijkmaker en Ihlas Bebou kopte de bezoekers vroeg in de tweede helft op voorsprong.

Na een klein uur spelen werd een doelpunt van Erling Haaland nog afgekeurd wegens buitenspel, maar negen minuten voor tijd redde de Noorse spits toch nog een punt voor Dortmund. Haaland maakte zijn vijftiende competitiegoal van het seizoen.

Dortmund leed zo voor de tweede keer op rij puntenverlies, nadat vorige week werd verloren bij SC Freiburg (2-1). 'BVB' is terug te vinden op de zesde plaats en kan zondag nog ingehaald worden door Borussia Mönchengladbach, dat op bezoek gaat bij VfL Wolfsburg.

VfB Stuttgart kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Hertha BSC en Werder Bremen speelde op eigen veld met 0-0 gelijk tegen Freiburg, waar Guus Til op de bank bleef. Later op de dag gaat hekkensluiter Schalke 04 nog op bezoek bij Union Berlin. De aftrap van dat duel is om 18.30 uur.

