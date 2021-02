FC Barcelona heeft zaterdag de zevende competitiezege op rij geboekt. Lionel Messi en Trincão leidden de ploeg van coach Ronald Koeman in Camp Nou met 5-1 langs Deportivo Alavés. Eerder op de dag won koploper Atlético Madrid met 1-2 bij Granada.

Trincão opende na een klein half uur de score voor Barcelona tegen Alavés. De Portugees, die vorige week de winnende maakte tegen Real Betis (2-3), schoot hard raak op aangeven van competitiedebutant Ilaix Moriba.

Zeven minuten later dacht Messi de marge te verdubbelen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Antoine Griezmann in de aanloop naar de treffer. Op slag van rust maakte de Argentijn er alsnog 2-0 van met een prachtig afstandsschot dat via de paal binnenviel.

Luis Rioja bracht Alavés na een klein uur spelen terug in de wedstrijd door te profiteren van een verdedigende fout van Ilaix. Even later stelde Barcelona met drie goals in een tijdsbestek van slechts zes minuten alsnog orde op zaken. Kort daarvoor werd Frenkie de Jong gewisseld bij de thuisploeg.

Trincão maakte in de 74e minuut uit de rebound de 3-1, nadat Messi in eerste instantie op doelman Fernando Pacheco stuitte. Een minuut later was Messi zelf trefzeker met een schitterend afstandsschot in de linkerhoek. Junior Firpo zorgde vervolgens voor het slotakkoord. In de slotfase werd een goal van Trincão nog afgekeurd wegens buitenspel.

Dankzij de overwinning blijft de achterstand van nummer twee FC Barcelona op koploper Atlético Madrid acht punten. De Madrilenen hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Real Madrid heeft evenveel punten als Barcelona, maar staat vanwege een minder doelsaldo derde.

Vreugde bij Atlético na een doelpunt bij Granada. Vreugde bij Atlético na een doelpunt bij Granada. Foto: Pro Shots

Atlético wint moeizaam bij Granada

Atlético, dat maandag na acht zeges op rij met 2-2 gelijkspeelde tegen Celta de Vigo, domineerde in de eerste helft tegen Granada, maar topscorer Luis Suárez verzuimde tot twee keer toe de ban te breken in Granada.

Pas na ruim een uur spelen was het raak voor Atlético. Marcos Llorente vond met een schot met zijn linkerbeen vanaf de rand van het strafschopgebied de korte hoek. Nog geen drie minuten later was het alweer gelijk. Atlético kreeg een hoekschop niet weg en Yangel Herrera vond via een been van een speler van de bezoekers het net.

Ángel Correa bezorgde Atlético in de 75e minuut alsnog de driepunter tegen Granada. Ook het schot van de Argentijn werd van richting veranderd, waardoor Granada-doelman Rui Silva volstrekt kansloos was.

Sevilla boekte met Luuk de Jong en Karim Rekik in de basis een 1-0-zege op Huesca. Munir El Haddadi kroonde zich tot matchwinner. De Jong werd na ruim een uur gewisseld en Rekik maakte de negentig minuten vol.

