Atlético Madrid heeft zaterdag een nieuwe misstap in de Spaanse titelstrijd weten te voorkomen. De koploper in La Liga maakte pas een kwartier voor tijd de winnende 1-2 tegen middenmoter Granada.

Atlético, dat maandag na acht zeges op rij met 2-2 gelijkspeelde tegen Celta de Vigo, domineerde in de eerste helft tegen Granada, maar topscorer Luis Suárez verzuimde tot twee keer toe de ban te breken in Granada.

Pas na ruim een uur spelen was het raak voor Atlético. Marcos Llorente vond met een schot met zijn linkerbeen vanaf de rand van het strafschopgebied de korte hoek. Nog geen drie minuten later was het alweer gelijk. Atlético kreeg een hoekschop niet weg en Yangel Herrera vond via een been van een speler van de bezoekers het net.

Ángel Correa bezorgde Atlético in de 75e minuut alsnog de driepunter tegen Granada. Ook het schot van de Argentijn werd van richting veranderd, waardoor Granada-doelman Rui Silva volstrekt kansloos was.

Door de zege op Granada breidt koploper Atlético de voorsprong op nummer twee Real Madrid uit naar acht punten. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van de stadgenoot.

Later op zaterdag komt het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman nog in actie. De Catalanen nemen het om 21.00 uur in eigen huis op tegen laagvlieger Deportivo Alavés.

