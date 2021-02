Manchester City heeft de recordreeks onder trainer Josep Guardiola verder uitgebreid. De thuiswedstrijd in de Premier League tegen Tottenham Hotspur werd zaterdag eenvoudig met 3-0 gewonnen. Liverpool verloor mede door een blunderende doelman Alisson Becker met 3-1 bij Leicester City.

Manchester City verbeterde woensdag in de FA Cup tegen Swansea City al een record met de vijftiende overwinning op rij in alle competities. Nooit eerder wist een club die op het hoogste niveau uitkomt in Engeland zo'n serie neer te zetten.

Ook Tottenham kon de koploper van de Premier League geen hak zetten. Halverwege de eerste helft benutte Rodri een penalty, na een overtreding van Pierre-Emile Højbjerg op Ilkay Gündogan.

Na rust speelde Gündogan een nog nadrukkelijkere rol. De Duitse international schoot in de vijftigste minuut van dichtbij raak, na een solo van Raheem Sterling.

De middenvelder maakte ook de 3-0. Opvallend was dat de assist kwam van de voet van Ederson, de doelman die vanuit zijn eigen strafschopgebied zijn medespeler met een prachtige trap in het andere strafschopgebied lanceerde. Gündogan moest kort na zijn tweede treffer wel geblesseerd van het veld.

Tottenham stelde daar maar weinig tegenover. Harry Kane schoot bij een stand van 0-0 op de paal, maar daarna was City oppermachtig. Bij de thuisploeg bleef Steven Bergwijn de hele wedstrijd op de bank.

Alisson Becker was opnieuw de schlemiel bij Liverpool. Foto: Pro Shots

Liverpool dieper in de nesten

Liverpool werkte zich dieper in de nesten. De regerend landskampioen van Engeland verloor mede door een blunderende Alisson Becker met 3-1 bij Leicester City. Het was de derde nederlaag op rij voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Liverpool was aanvankelijk goed op weg in het King Power Stadium. Mohamed Salah vond na 67 minuten de verre hoek van Leicester-doelman Kasper Schmeichel en zette de bezoekers op een bevrijdende 0-1-voorsprong.

In de slotfase ging het echter helemaal mis voor 'The Reds'. Tien minuten voor tijd bracht James Maddison de stand in evenwicht, waarna Alisson zwaar in de fout ging. De Braziliaan kwam zijn doel om een lange pass onschadelijk te maken. Ozan Kabak zag zijn sluitpost echter over het hoofd en leverde de bal zomaar in bij Jamie Vardy. De spits van Leicester City faalde niet voor een leeg doel.

Tot overmaat van ramp werd het vier minuten later ook nog 3-1 voor Leicester City. Na balverlies van Salah op het middenveld dook Harvey Barnes na een splijtende steekpass alleen op voor Becker en de Engelsman schoot onberispelijk binnen.

Door de derde nederlaag op rij lijkt titelprolongatie een illusie voor Liverpool. De ploeg van Klopp staat vierde met veertig punten, dertien minder dan koploper Manchester City. Door de driepunter is Leicester City voorlopig de nummer twee van de Premier League.

