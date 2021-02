Liverpool heeft zich zaterdag dieper in de nesten gewerkt in de Premier League. De regerend landskampioen van Engeland verloor mede dankzij een blunderende Alisson Becker met 3-1 bij Leicester City. Het is de derde nederlaag op rij voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Liverpool begon nog goed aan het duel in het King Power Stadium. Mohamed Salah vond na 67 minuten de verre hoek van Leicester-doelman Kasper Schmeichel en zette de bezoekers op een bevrijdende 0-1-voorsprong.

In de slotfase ging het echter helemaal mis voor 'The Reds'. Tien minuten voor tijd bracht James Maddison de stand in evenwicht met een intikker uit een vrije trap. De VAR moest eraan te pas komen om te constateren dat Maddison net voor de laatste verdediger van Liverpool stond, nadat de videoscheidsrechter eerder al oordeelde dat de overtreding in de aanloop naar vrije trap niet binnen, zoals de scheidsrechter dacht, maar buiten het strafschopgebied was gemaakt.

Twee minuten later leidde Alisson Becker de nederlaag van Liverpool in. De Braziliaanse doelman, die vorige week in de verloren topper tegen Manchester City (1-4) ook al twee keer zwaar de fout in ging, kwam uit zijn doel om een lange pass onschadelijk te maken, maar basisdebutant Ozan Kabak zag zijn sluitpost over het hoofd en leverde de bal zomaar in bij Jamie Vardy. De spits van Leicester City faalde niet voor een leeg doel.

Tot overmaat van ramp werd het in een tijdsbestek van vijf minuten ook nog 1-3 voor Leicester City. Na balverlies van Salah op het middenveld dook Harvey Barnes na een splijtende steekpass alleen op voor Becker en de Engelsman schoot onberispelijk binnen.

Door de derde nederlaag op rij lijkt titelprolongatie een illusie voor Liverpool. De ploeg van manager Klopp staat vierde met veertig punten, tien minder dan koploper Manchester City. Liverpool heeft ook al twee wedstrijden meer gespeeld dan 'The Citizens'. Door de driepunter is Leicester City voorlopig de nummer twee van de Premier League.

Alisson Becker was opnieuw de schlemiel bij Liverpool. Foto: Pro Shots

