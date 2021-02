Go Ahead Eagles heeft zaterdag in het stadion van Heracles Almelo een 1-0-zege op Telstar geboekt. Jacob Mulenga maakte al in de vijfde minuut het enige doelpunt.

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd in Almelo gespeeld omdat het veld van De Adelaarshorst in Deventer door de winterse omstandigheden onbespeelbaar was geworden. Daarom werd woensdag al besloten naar het stadion van Heracles uit te wijken.

Go Ahead leek zich wel thuis te voelen op het kunstgras in Almelo en kwam al vroeg op voorsprong. De Zambiaan Mulenga, die vrijdag zijn 37e verjaardag vierde, kopte in de vijfde minuut raak. Het bleek ook meteen het enige doelpunt.

Go Ahead Eagles stijgt door de overwinning naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en blijft ook in de race voor de periodetitel. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat met twaalf punten uit vijf wedstrijden gedeeld bovenaan in de derde periode.

Die koppositie deelt ze momenteel met De Graafschap, maar de Doetinchemmers kunnen weer afstand nemen bij winst op MVV Maastricht. Op De Vijverberg is om 14.15 uur afgetrapt.

Door het winterweer werden dit weekend al drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afgelast. NAC Breda-FC Eindhoven (2-1) en Jong AZ-Jong FC Utrecht (3-2) konden vrijdag wel gespeeld worden. Ook maandag en dinsdag wordt er gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie.

