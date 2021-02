De Graafschap heeft zaterdag geen fout gemaakt in de jacht op directe promotie naar de Eredivisie. De Doetinchemmers wonnen in de Keuken Kampioen Divisie thuis nipt met 1-0 van laagvlieger MVV.

De Graafschap komt door de zeventiende overwinning van het seizoen in punten (53) gelijk met koploper SC Cambuur. De Friese ploeg had daar wel twee wedstrijden minder voor nodig.

Ook nummer drie Almere City staat er qua verliespunten nog iets beter voor dan De Graafschap. Die ploeg heeft vijftig punten en speelde net als Cambuur pas 22 wedstrijden.

Het enige doelpunt op de Vijverberg viel na een half uur spelen. Jordy Tutuarima scoorde op aangeven van Danny Verbeek. Dat bleek genoeg om de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie te verslaan.

De bovenste twee ploegen van de Keuken Kampioen Divisie promoveren direct naar de Eredivisie. Via de play-offs, met daarbij ook de nummer zestien van de Eredivisie, valt nog een ticket te bemachtigen.

Go Ahead wint in Almelo dankzij Mulenga

Go Ahead Eagles boekte eerder op de middag in het stadion van Heracles Almelo een 1-0-zege op Telstar. Jacob Mulenga maakte al in de vijfde minuut het enige doelpunt.

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd in Almelo gespeeld omdat het veld van De Adelaarshorst in Deventer door de winterse omstandigheden onbespeelbaar was geworden. Daarom werd woensdag al besloten naar het stadion van Heracles uit te wijken.

Go Ahead leek zich wel thuis te voelen op het kunstgras in Almelo en kwam al vroeg op voorsprong. De Zambiaan Mulenga, die vrijdag zijn 37e verjaardag vierde, kopte in de vijfde minuut raak. Het bleek ook meteen het enige doelpunt.

Go Ahead Eagles stijgt door de overwinning naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en blijft ook in de race voor de periodetitel. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat daarin met twaalf punten uit vijf wedstrijden tweede achter De Graafschap.

Door het winterweer werden dit weekend al drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afgelast. NAC Breda-FC Eindhoven (2-1) en Jong AZ-Jong FC Utrecht (3-2) konden vrijdag wel gespeeld worden. Ook maandag en dinsdag wordt er gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie.

