Sparta Rotterdam heeft zaterdag zijn slechte thuisreeks een vervolg gegeven tegen Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen met 1-2 op Het Kasteel. Eerder op de dag was FC Groningen thuis met 1-0 te sterk voor PEC Zwolle, dat het laatste half uur met tien man speelde.

Fortuna kwam bij Sparta halverwege de eerste helft op een 0-1-voorsprong door een goal van Lisandro Semedo. Danzell Gravenberch maakte er al snel 1-1 van, waarna Sebastian Polter de bezoekers in de tweede helft aan drie punten hielp.

De Duitse spits schoot Fortuna naar de vierde uitzege op rij, terwijl Sparta al meer dan twee maanden geen thuiswedstrijd heeft gewonnen in de Eredivisie. De laatste overwinning van de Rotterdammers op Het Kasteel was op 4 december tegen FC Emmen (2-1). Mede daardoor is de ploeg van trainer Henk Fraser afgezakt naar de twaalfde plaats. Fortuna staat elfde.

Zorgelijk voor Sparta is dat het tegen Fortuna weinig kansen creëerde. Laros Duarte was nog wel vrij dicht bij de de openingstreffer, maar hij zag zijn inzet door Fortuna-doelman Yanick van Osch uit de bovenhoek getikt worden.

In de 23e minuut was het aan de andere kant wel raak. Semedo scoorde na voorbereidend werk van Zian Flemming. Acht minuten later tekende Gravenberch, de broer van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch, voor de gelijkmaker. Na een voorzet van Abdou Harroui verlengde Gravenberch een voorzet van Deroy Duarte.

Aan het begin van de tweede helft kwam Fortuna weer op voorsprong. Op aangeven van Mats Seuntjens kopte Polter de 1-2 binnen. Dat bleek ook de eindstand, omdat Sparta na rust minder sterk speelde en geen grote kansen meer kreeg.

Strand Larsen matchwinner voor FC Groningen

FC Groningen veroverde zondag in een weinig hoogstaand duel drie punten tegen PEC (1-0). Jørgen Strand Larsen werd de matchwinner in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De Noorse spits tikte al na een kwartier binnen na een rommelige situatie in het strafschopgebied van PEC.

Daarna bleef Groningen de betere ploeg, maar Zwolle-doelman Xavier Mous werd zelden echt in de problemen gebracht. Het matige PEC werd in de eerste helft eenmaal gevaarlijk na balverlies van Daniël van Kaam, maar het schot van Manuel Benson werd gekeerd door keeper Sergio Padt.

Een kwartier na rust trok scheidsrechter Jeroen Manschot aanvankelijk geel voor een harde en late tackle van Pelle Clement op Ramon Pascal Lundqvist. Nadat de arbiter op verzoek van de VAR de beelden terugkeek, besloot hij de aanvoerder van PEC een directe rode kaart te geven.

Het was al de vijfde rode kaart voor PEC dit seizoen. Alleen bij AZ en FC Emmen werd even vaak een speler uit het veld gestuurd. In de slotfase maakte Paulos Abraham als invaller zijn debuut voor Groningen. De achttienjarige Zweed werd in januari voor 2 miljoen euro overgenomen van Elfsborg.

Met een man minder was PEC opvallend genoeg gevaarlijker dan met elf tegen elf. Virgil Misidjan kreeg een open schietkans, maar schoof de bal ruim naast en zo bleef het 1-0. Groningen staat door de driepunter stevig op de zesde plek, PEC is de nummer dertien van de Eredivisie.