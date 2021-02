Kai Reus ziet af van een aanval op het werelduurrecord. Als gevolg van de coronaregels kan de oud-wielrenner zich niet goed voorbereiden.

Het werelduurrecord blijft daardoor op naam van Victor Campenaerts staan. De Belg reed in april 2019 55 kilometer en 89 meter.

"Het is een pijnlijk besluit dat we nu nemen", zegt projectleider Albert de Jong, die de voorbereiding van de 35-jarige Reus begeleidde. "We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om de recordpoging door te zetten. Maar door de huidige situatie met COVID-19 is het niet realistisch het werelduurrecord nog langer na te jagen."

Tot maart vorig jaar kon Reus goed trainen, maar door de eerste lockdown vielen de baantrainingen weg. "Vanaf oktober hebben we een nieuw trainingsprogramma op de baan gemaakt om Kai gereed te maken voor een poging in 2021. Door de tweede lockdown vervielen de baantrainingen en raakte de poging steeds verder uit zicht", aldus De Jong.

Reus zette zijn zinnen in 2017 op het werelduurrecord, twee jaar nadat hij stopte als prof. Met hulp van trainers Kosta Poltavets (schaatsen), Louis Delaheye (wielrennen), Theo de Rooij (wielrennen) en Guido Vroemen (schaatsen/triatlon) werd het 'Project 56.000' gestart.

Na onderling overleg is besloten om het project te beëindigen. "De conclusie is gewoon dat door alles wat er is gebeurd, het niet haalbaar is om in 2021 een recordpoging met kans van slagen af te leggen. Soms heb je een droom samen en kan je die realiseren, soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat de droom een droom blijft", zegt De Jong.