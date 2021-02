RB Leipzig heeft vrijdag in de Bundesliga een nipte 2-1-overwinning geboekt op FC Augsburg. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann blijft dankzij de zege in het spoor van koploper Bayern München.

Leipzig nam aan het einde van de eerste helft afstand van Augsburg. Dani Olmo miste in de 38e minuut zijn eerste poging vanaf de strafschopstip, maar mocht op herhaling omdat Augsburg-doelman Rafal Gikiewicz te vroeg van zijn lijn kwam. De tweede poging van de 22-jarige Spanjaard was wel raak. Christopher Nkunku verdubbelde de voorsprong op slag van rust.

In de tweede helft deden de bezoekers, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, wat terug in de Red Bull Arena. Daniel Caligiuri maakte in de 77e minuut uit een penalty de 2-1 en daar bleef het bij.

Bij Leipzig zat Justin Kluivert de hele wedstrijd op de bank. Ook Dayot Upamecano maakte geen minuten. Eerder op de dag werd bekend dat Bayern de centrale verdediger na dit seizoen voor 42 miljoen euro overneemt van de huidige nummer twee van de Bundesliga.

Door de overwinning op Augsburg komt Leipzig op 44 punten en daarmee blijft het in de buurt van Bayern München. De Zuid-Duitsers gaan aan kop met 48 punten en komen maandag nog in actie tegen Arminia Bielefeld. Augsburg staat dertiende.

Augsburg-doelman Rafal Gikiewicz doet zijn beklag bij scheidsrechter Felix Zwayer. Foto: ANP

