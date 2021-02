Trainer Dick Lukkien is niet te spreken over het optreden van FC Emmen vrijdag op bezoek bij RKC Waalwijk (0-1). Hij miste vooral voor rust overtuiging bij zijn ploeg, die na 22 Eredivisie-wedstrijden nog altijd niet gewonnen heeft.

"Ik ben in de rust behoorlijk uit mijn slof geschoten", zei Lukkien voor de camera van ESPN. Hij zag Emmen in de eerste helft geen enkele keer op doel schieten, terwijl RKC via Ola John en Thijs Oosting kansen had om de score te openen.

"Ik heb hardop de vraag gesteld hoe je zo'n matige eerste helft kan spelen", vervolgde Lukkien. "Er zat zo weinig overtuiging in. Wij hebben net zoveel kwaliteiten als RKC en dan mag je niet op inzet worden afgetroefd."

In de tweede helft speelde Emmen beter dan voor rust en kreeg het in de 47e minuut via Michael de Leeuw eindelijk een grote kans. De routinier schoot hoog over, waarna RKC-verdediger Ahmed Touba in de slotfase wel toesloeg.

Michael de Leeuw baalt na de nederlaag bij RKC. Michael de Leeuw baalt na de nederlaag bij RKC. Foto: Pro Shots

'Tekenend voor ons seizoen'

De Leeuw was na afloop schuldbewust. "Mijn kans was echt een kantelpunt in de wedstrijd. We krijgen al niet zoveel kansen en als spits blijft deze door je hoofd spoken", verzuchtte de aanvoerder.

Door de misser van De Leeuw scoorde Emmen voor het vijfde Eredivisie-duel op rij niet, een verlenging van het negatieve clubrecord op het hoogste niveau. "Het is extra zonde omdat we de tweede helft best goed hebben gespeeld", vertelde De Leeuw. "We hoefden hier echt niet te verliezen. Dat dat in de slotfase wel gebeurt, is tekenend voor dit seizoen."

Door de nederlaag bij RKC komt Emmen weer een stap dichter bij een historisch Eredivisie-record. Alleen Dordrecht'90 (tegenwoordig FC Dordrecht) en RBC Roosendaal moesten langer wachten op een zege. De Dordtenaren wonnen in het seizoen 1994/1995 pas hun 26e wedstrijd en de Roosendalers herhaalden dat in het seizoen 2005/2006.