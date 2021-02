Bayern München neemt Dayot Upamecano na dit seizoen over van RB Leipzig. 'Der Rekordmeister' betaalt ruim 42 miljoen euro voor de Franse international.

Hasan Salihamidzic, technisch directeur van Bayern München, bevestigde vrijdag tegenover Duitse media dat de transfer van Upamecano is afgerond. "We zijn heel blij met zijn komst", zei Salihamidzic. De verdediger tekent voor vijf jaar in de Allianz Arena.

De keuze van de 22-jarige Upamecano komt niet als een verrassing, want vorige maand zei Salihamidzic al dat Bayern onderhandelde met de zaakwaarnemers van de speler.

In München moet Upamecano de opvolger worden van David Alaba, die zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Ook Jérôme Boateng is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij Bayern.

Dayot Upamecano in het shirt van de Franse ploeg Dayot Upamecano in het shirt van de Franse ploeg Foto: Pro Shots

Upamecano speelde drie interlands

Upamecano staat te boek als een van de beste jonge verdedigers ter wereld. Hij speelt sinds 2017 voor RB Leipzig, dat hem overnam van Red Bull Salzburg. Vorig jaar debuteerde hij voor de Franse nationale ploeg en inmiddels staat de teller op drie interlands en één goal.

Saillant detail is dat Leipzig met Upamecano de grootste concurrent is van koploper Bayern in de strijd om de landstitel, maar met zeven punten heeft de regerend landskampioen een flinke voorsprong.

De club uit München jaagt op de negende titel op rij, terwijl Leipzig pas sinds 2016 in de Bundesliga speelt.