FC Emmen is er vrijdag ook in zijn 22e wedstrijd in dit Eredivisie-seizoen niet in geslaagd om te winnen. De hekkensluiter verloor door een laat doelpunt met 1-0 bij RKC Waalwijk en is daardoor weer een stap dichter bij een historisch record.

Het duel in het koude Mandemakers Stadion leek lange tijd in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar in de negentigste minuut was Ahmed Touba trefzeker met een fraai afstandsschot, waardoor RKC alsnog drie ontzettend belangrijke punten pakte.

Het zegeloze Emmen gaat richting het record van Dordrecht'90 (tegenwoordig FC Dordrecht) en RBC Roosendaal. De Dordtenaren wonnen in het Eredivisie-seizoen 1994/1995 pas hun 26e wedstrijd en de Roosendalers herhaalden dat in het seizoen 2005/2006.

Door de nederlaag blijft Emmen op zes punten staan. Nummer zeventien ADO Den Haag heeft het dubbele aantal punten en nummer zestien Willem II staat op dertien punten. Nummer vijftien RKC heeft negentien punten en daarmee een aardig gat geslagen, al komen ADO en Willem II dit weekend nog in actie.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC Zwolle

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna Sittard

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV-Venlo

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente

RKC speelde in een speciaal carnavalsshirt. Foto: Pro Shots

RKC speelt in carnavalsshirt

RKC trad tegen Emmen aan in een speciaal carnavalsshirt, met slingers in allerlei kleuren erop. Het spel was minder frivool, want het werd een wedstrijd met niet al te veel kansen en dus maar één doelpunt.

In de eerste helft was RKC sterker en de paal stond al snel de 1-0 van Thijs Oosting in de weg. Vervolgens voorkwam Emmen-keeper Michael Verrips dat Ola John en Saïd Bakari scoorden en liet Oosting nog een aardige mogelijkheid onbenut.

Kort na rust was er eindelijk een kans voor Emmen. Michael de Leeuw schoot oog in oog met RKC-doelman Kostas Lamprou over en dat was ook meteen de enige goede mogelijkheid voor de bezoekers.

Het had er alle schijn van dat het 0-0 ging worden, maar in extremis ging het tocht nog fout voor Emmen. Touba schoot hard binnen en bepaalde zo de eindstand op 1-0, waardoor degradatie weer een stap dichterbij komt voor de ploeg van trainer Dick Lukkien.