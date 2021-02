Maarten Stekelenburg is zaterdag de boeken ingegaan als de oudste speler ooit in de Eredivisie. De 38-jarige doelman startte in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo en verbeterde zo het record van Arnold Mühren uit 1989.

Stekelenburg is nu 38 jaar en 144 dagen oud, terwijl Mühren 37 jaar en 353 dagen was toen hij op 21 mei 1989 namens Ajax tegen Willem II zijn laatste profwedstrijd speelde. André Ooijer (37 jaar en 300 dagen in 2012) en Danny Blind (37 jaar en 288 dagen in 1999) staan derde en vierde op de lijst.

Overigens is Stekelenburg bij lange na niet de oudste speler ooit in de Eredivisie. Dat record is in handen van Jan Jongbloed die 44 jaar en 286 dagen oud was toen hij in 1985 namens Go Ahead Eagles in actie kwam tegen Haarlem.

De uitwedstrijd tegen Heracles is voor Stekelenburg de eerste Eredivisie-wedstrijd voor Ajax sinds 6 maart 2011, toen de Amsterdammers thuis met 4-0 van AZ wonnen. Daley Blind stond die dag ook in de basis.

Maarten Stekelenburg in 2002 in een Ajax met spelers als Richard Witschge, Mido, Cristian Chivu en Rafael van der Vaart. Maarten Stekelenburg in 2002 in een Ajax met spelers als Richard Witschge, Mido, Cristian Chivu en Rafael van der Vaart. Foto: Pro Shots

Schrijvers keepte meeste wedstrijden voor Ajax

Na avonturen bij AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton keerde Stekelenburg afgelopen zomer terug bij Ajax. Hij krijgt nu de kans in de Eredivisie omdat André Onana voor een jaar geschorst is wegens dopinggebruik.

De 58-voudig Oranje-international debuteerde in 2002 en de teller staat nu op 192 Eredivisie-wedstrijden voor de Amsterdamse club. Alleen Piet Schrijvers (277), Stanley Menzo (249) en Edwin van der Sar (226) keepten meer competitiewedstrijden voor Ajax.

Heracles Almelo-Ajax is zaterdag om 18.45 uur begonnen in Erve Asito en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.