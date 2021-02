De wedstrijd van zondag tussen Feyenoord en Willem II wordt de eerste confrontatie tussen Zeljko Petrovic en Dick Advocaat als trainers. Beiden werkten dit seizoen samen bij Feyenoord, maar vorige maand maakte Petrovic de overstap naar Willem II.

"Het voelt raar om Dick pijn te moeten doen", zegt Petrovic vrijdag tegen het Brabants Dagblad. "Maar ik ben nu Willem II'er. Dat weet hij ook natuurlijk. En pijn doen? Ach, over twee maanden is Dick ook weg bij Feyenoord hè."

Advocaat haalde Petrovic afgelopen zomer als een van zijn assistenten naar Feyenoord na eerdere samenwerkingen bij de nationale ploeg van Servië en verschillende clubs. Petrovic ging een half jaar later echter als hoofdtrainer aan de slag bij Willem II, waar hij de ontslagen Adrie Koster opvolgde.

"Ik had nooit verwacht ooit tégenover Dick te komen staan", aldus Petrovic op de website van Willem II. "Dat maakt voor mij deze wedstrijd wel zeer speciaal. Maar zondag staan we als professionele trainers naast de lijn, niet als vrienden. Na de wedstrijd wellicht wel, dat hangt af van het resultaat, haha."

Dick Advocaat en Zeljko Petrovic dollen met elkaar tijdens een training van Feyenoord. Dick Advocaat en Zeljko Petrovic dollen met elkaar tijdens een training van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Zeljko is een bijzonder persoon'

Advocaat was woensdag op een persconferentie al vol lof over Petrovic. "Zeljko is een zeer loyaal mens dat ieder moment voor je klaarstaat. Hij is een man die je snel bij je neemt. Een harde werker, wil dag en nacht werken. Hij is zeer intelligent. Kan zich met iedereen meten bij wat voor onderwerp dan ook."

"Daarnaast vind ik hem een prettig mens om naast me te hebben. Zeker in de voetballerij, wat er gebeurt met agenten en managers. Dat geldt ook voor sommige andere mensen, maar zeker bij hem. Zeljko is een bijzonder persoon, die niet door iedereen begrepen wordt."

Petrovic en Advocaat kunnen zondag de punten goed gebruiken. Willem II vecht als nummer zestien tegen degradatie en Feyenoord strijdt als nummer vijf om Europees voetbal. Het duel in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

