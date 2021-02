De wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord in de Eredivisie wordt op woensdag 24 februari om 18.45 uur ingehaald. De KNVB heeft ook een datum gevonden voor twee andere duels die zondag werden afgelast vanwege het winterweer.

FC Groningen-Feyenoord werd net als Ajax-FC Utrecht, Willem II-ADO Den Haag en VVV-Venlo-Sparta Rotterdam zaterdag al geschrapt, omdat er voor de volgende dag veel sneeuw werd voorspeld.

Net als FC Groningen-Feyenoord is Willem II-ADO Den Haag verplaatst naar 24 februari en daar is de aftrap om 16.30 uur. VVV-Venlo-Sparta is verzet naar 9 maart om 18.45, terwijl er voor Ajax-FC Utrecht nog naar een nieuwe datum wordt gezocht.

Dat laatste komt omdat Ajax ook nog actief is in het TOTO KNVB Bekertoernooi en de Europa League. Als de Amsterdammers ver komen in beide toernooien, dan spelen ze pas in de derde week van april tegen FC Utrecht.

De KNVB heeft ook drie afgelaste duels in de Keuken Kampioen Divisie opnieuw op de agenda gezet. Helmond Sport-Almere City en Telstar-NAC Breda worden dinsdag afgewerkt en Jong Ajax en SC Cambuur treffen elkaar volgende week vrijdag.

Het winterweer zorgde voor de nodige problemen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, maar dat is waarschijnlijk vanaf maandag verleden tijd, omdat de verwachting is dat het dan gaat dooien.

