Tottenham Hotspur-manager José Mourinho baalt van een bericht op Instagram van Gareth Bale. Volgens de Portugees heeft de aanvaller een verkeerd beeld geschetst van zijn fysieke gesteldheid.

De 31-jarige Bale plaatste dinsdag een trainingsfoto van zichzelf op Instagram met de tekst "goede trainingssessie gehad vandaag" en daarbij een emoticon van een arm met spierballen. Een dag later miste hij de met 5-4 verloren FA Cup-wedstrijd van Tottenham tegen Everton.

"Het bericht was in strijd met de realiteit", zei Mourinho vrijdag op zijn persconferentie. "En misschien is het bericht niet door Bale zelf geplaatst, maar het dwingt me er nu wel toe openheid van zaken te geven. Op basis van het bericht zou je namelijk zeggen dat hij klaar was om te spelen, maar dat beeld is totaal verkeerd."

Mourinho vertelde dat Bale in de aanloop naar het treffen met Everton aangaf dat hij zich fysiek niet goed voelde. "Hij vroeg om een scan en daarbij kwam geen blessure aan het licht. Maar goed, dan stel ik een speler alsnog niet op, want de medici van de club en ik kunnen niet tegen het gevoel van een speler in handelen."

Het Instagram-bericht waarmee Gareth Bale verwarring zaaide. Het Instagram-bericht waarmee Gareth Bale verwarring zaaide. Foto: @garethbale11

Bale speelde pas 230 minuten

Het gedoe over het bericht van Bale past in het seizoen van de Welshman, die sinds zijn terugkeer bij Tottenham in september vorig jaar pas 230 minuten in de Premier League speelde. Als hij fit is, houdt Mourinho hem geregeld op de bank.

Het is nog niet duidelijk of Bale zaterdag in de Premier League-topper tegen Manchester City wel minuten kan maken voor Tottenham. "Als Bale er morgen klaar voor is, dan zit hij bij de wedstrijdselectie", zei Mourinho.

De wedstrijd tussen City en Tottenham begint zaterdag om 18.30 uur in het Etihad Stadium. City gaat aan kop met 50 punten uit 22 duels, terwijl Tottenham de laatste weken is afgezakt naar de achtste plaats met 36 punten uit eveneens 22 duels.

