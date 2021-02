Ron Vlaar blijft in de rest van dit seizoen nauw betrokken bij het eerste elftal van AZ. Trainer Pascal Jansen denkt dat de eerder deze week gestopte verdediger nog van grote invloed kan zijn voor de Alkmaarders.

Vlaar, die zich woensdag wegens veel fysieke problemen gedwongen zag per direct zijn carrière te beeïndigen, is op dit moment nog aan het herstellen van een blessure. Hij zit daardoor voorlopig nog dagelijks in de kleedkamer van de selectie.

"Zijn aandeel is dus nog steeds hetzelfde als in de afgelopen periode. Al brengt het natuurlijk een ander gevoel met zich mee, nu Ron heeft besloten te stoppen met voetballen", zegt Jansen vrijdag tegen VI.

"Ook in deze rol voegt Ron hartstikke veel toe. Hij brengt zijn ervaringen en zijn persoonlijkheid over op spelers. Ook die inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op zijn afscheidswoorden, dinsdag voor de training, werd enorm respectvol gereageerd. Dat kwam binnen bij iedereen."

'Hoop dat Ron dicht bij het veld betrokken zal blijven'

Woensdag vertelde Vlaar, die volgende week zijn 36e verjaardag viert, zelf ook al dat hij verbonden blijft aan AZ, maar het is nog niet duidelijk in welke functie. Hij is in elk geval van plan zijn trainerspapieren te gaan halen.

"Ron heeft zijn vak altijd zeer extreem beleefd", aldus Jansen. "Dus eerst moet hij deze noodgedwongen keuze verwerken. En fysiek herstellen van zijn blessure. Ik hoop in iedere geval dat Ron in de toekomst dicht bij het veld betrokken zal blijven."

"Hij kan als geen ander verwoorden hoe je vanuit de opleiding de top kan bereiken en hij kent de geur van de kleedkamer. Zowel bij de A-selectie als in de jeugdopleiding heeft hij enorm veel toe te voegen."

Zonder Vlaar en de eveneens geblesseerden Dani de Wit en Jonas Svensson, die volgende week wel weer terugkeren op de groepstraining, speelt AZ zondag in eigen huis tegen sc Heerenveen. De ploeg van Jansen staat op de vierde plaats.

