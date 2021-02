Lasse Schöne heeft vrijdag een contract tot het einde van het seizoen getekend bij sc Heerenveen. De middenvelder vertrok vorige maand transfervrij bij het Italiaanse Genoa.

Donderdag werd al duidelijk dat de terugkeer van Schöne in Friesland aanstaande was. De Deen speelde tussen 2002 en 2006 in de jeugd van Heerenveen. Hij gaat met het rugnummer 43 spelen.

De 34-jarige Schöne hoopt zich bij Heerenveen in de kijker te spelen voor de EK-selectie van Denemarken. Hij speelde het afgelopen half jaar helemaal niet bij Genoa, dat de routinier zelfs niet inschreef voor de Serie A.

"Ik heb met de bondscoach gesproken en hij zei dat ik ergens heen moet gaan waar ik veel kan spelen", zei Schöne bij zijn presentatie. "Heerenveen speelt goed voetbal en heeft veel grote talenten. Ik denk dat ik daar goed tussen pas."

"Het laatste half jaar is moeilijk geweest. Ik heb er dan ook veel zin in en voel me fit en kan komend weekend al spelen als het aan mij ligt."

Heerenveen krabbelt op na elf duels zonder zege

De afgelopen weken trainde Schöne mee bij Ajax. Hij verliet de Amsterdamse club in 2019 na het behalen van de halve finales van de Champions League. Eerder droeg de vijftigvoudig international al het shirt van De Graafschap en NEC.

Met Siem de Jong legde Heerenveen eerder dit seizoen al een andere ervaren oud-Ajacied transfervrij vast. De ploeg van trainer Johnny Jansen (die Schöne in de jeugd van Heerenveen al onder zich had) is de laatste weken weer opgekrabbeld na een moeizame fase.

Uit de laatste drie duels pakte Heerenveen zeven punten. Daarvoor werden er liefst elf competitieduels op rij niet gewonnen.

Momenteel staat Heerenveen achtste in de Eredivisie. Zondag vanaf 12.15 uur staat er een uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

