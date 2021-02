Roger Schmidt heeft er vrijdag voor gepleit om te stoppen met de VAR. De trainer van PSV ergert zich al langer aan de videoscheidsrechter en woensdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax (2-1-nederlaag) werden volgens Schmidt "1.000 procent fouten" gemaakt.

"Ik weet niet of ik iets over de scheidsrechter mag zeggen", begon Schmidt zijn pleidooi vrijdag op een persconferentie. De trainer van PSV werd vorige maand één duel geschorst wegens kritiek op de arbitrage. "Maar het was een 100 procent rode kaart voor Ajax."

De coach van PSV doelde op een overtreding van Nicolás Tagliafico op de achillespees van Mohamed Ihattaren, die door scheidsrechter Serdar Gözübüyük slechts met geel werd bestraft.

"Ik kan de overtreding van Tagliafico niet accepteren, want het was gewoon bedoeld om Ihattaren te blesseren. Als de scheidsrechter het in de snelheid van het spel niet goed ziet en een gele kaart geeft, dan kan ik daar vrede mee hebben. Maar de VAR zou het moeten checken."

Jeroen Manschot fungeerde als VAR bij de bekertopper en zag geen aanleiding om Gözübüyük naar de beelden te laten kijken. "Als je op die manier duels mag aangaan zonder rood te krijgen, dan kunnen we beter stoppen met de VAR", vond Schmidt.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor beelden van de overtreding van Nicolás Tagliafico.

'Elke scheidsrechter zou rood hebben gegeven'

"Laat iedere scheidsrechter de overtreding op Ihattaren zien en ze zullen allemaal zeggen: 100 procent rood", wond Schmidt zich op. "Nee, ze zullen zeggen: 1.000 procent rood."

"Ik weet zeker dat Gözübüyük een rode kaart zou geven als hij de beelden had gezien. Maar we hebben een VAR en toch wordt het geen rode kaart."

"Waarom hebben we de VAR dan nog? Het is een test geweest, twee jaar lang. Maar we zien nog steeds zoveel foute beslissingen wereldwijd. Als de VAR niet helpt om 1.000 procent verkeerde beslissingen te veranderen, dan kunnen we beter stoppen."

Serdar Gözübüyük in discussie met spelers van Ajax en PSV. Serdar Gözübüyük in discussie met spelers van Ajax en PSV. Foto: Pro Shots

Schmidt heeft minder problemen met fouten zonder VAR

De Duitse coach had veel minder moeite met scheidsrechterlijke fouten voor de invoering van de VAR. "Het is moeilijk om een scheidsrechter te zijn en altijd de juiste beslissing te moeten nemen. Daar heb ik veel respect voor."

"En ook de grensrechters maken heel veel juiste beslissingen in lastige situaties", zei Schmidt. "Ik kan beter leven met een fout op het veld in een lastige situatie dan met een VAR die een fout maakt."

Behalve dat de VAR voor veel irritatie zorgt, neemt het hulpmiddel volgens Schmidt ook spontane emoties weg. "Vroeger keek ik na elke goal direct naar de grensrechter of het buitenspel was. Als dat niet zo was, dan kon je juichen. Nu moet je bang zijn dat er twee minuten eerder ergens een overtreding gemaakt is en dat de goal alsnog afgekeurd wordt."