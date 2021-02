Ajax-trainer Erik ten Hag kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo over een fitte selectie beschikken. Dat betekent dat ook Noussair Mazraoui gewoon inzetbaar is.

De 23-jarige rechtsback werd afgelopen woensdag halverwege het kwartfinaleduel met PSV (2-1-winst) in de TOTO KNVB Beker gewisseld voor Devyne Rensch. Er werd gevreesd voor een blessure, maar Mazraoui hoeft niet langs de kant te staan.

"De wissel was uit voorzorg", zegt Ten Hag op de site van Ajax. "We moeten zorgen dat hij niet in hetzelfde proces komt als voor de winter. Iedereen is verder goed uit de wedstrijd gekomen. In de aanloop naar Heracles hebben we een fitte groep tot onze beschikking."

De wedstrijd tussen Heracles en Ajax van zaterdagavond zou eigenlijk om 21.00 uur worden gespeeld. De KNVB besloot het competitieduel vanwege het strenge winterweer naar 18.45 uur te verplaatsen, tot blijdschap van Ten Hag.

"Om 18.45 uur is het weliswaar nog steeds heel koud, maar het is altijd beter dan 21.00 uur. Op dat tijdstip kan het ongezond worden voor de spelers, want er wordt extreme kou verwacht", benadrukte Ten Hag.

Eerder dit seizoen was Ajax met liefst 5-0 te sterk voor Heracles Almelo, dat de laatste tijd wel weer aan de winnende hand is onder Frank Wormuth. "Heracles heeft een heel goede trainer die zijn zaakjes prima voor elkaar heeft. Ik heb veel waardering voor hoe Frank zijn ploegen laat voetballen. Wat hij tot nu met Heracles presteert is uitstekend."

