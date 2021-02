FC Twente moet het de rest van het seizoen zonder Julio Pleguezuelo stellen. De verdediger liep deze week een zware knieblessure op.

De 24-jarige Pleguezuelo is dit seizoen een vaste kracht in het elftal van trainer Ron Jans en speelde al negentien competitieduels, waarin hij één keer scoorde. De Spanjaard kreeg dinsdag tijdens de training last van zijn knie en uit onderzoek blijkt dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.

"Ik had geen idee dat ik er zo lang uit zou zijn", zegt een balende Pleguezuelo op de site van Twente. "We zaten in een wat mindere fase met de ploeg en dan wil je er juist zijn. Het is heel spijtig dat dat dit seizoen niet meer kan. Ik moet de knop omzetten en ik ga direct werken aan mijn herstel. Gelukkig is een operatie niet noodzakelijk."

Het is niet de eerste keer dat FC Twente een basisspeler voor langere tijd moet missen. Vorige maand werd bekend dat aanvaller Vaclav Cerný de rest van het seizoen is uitgeschakeld, eveneens vanwege een zware knieblessure.

"Het zit duidelijk even niet mee", erkent Jans. "Allereerst is het een grote teleurstelling voor Julio, hij is er altijd voor het team. Voor ons is het ook een grote aderlating, Julio is op zijn jonge leeftijd eigenlijk al een van de routiniers. Hij heeft mij al meteen aangegeven sterk terug te komen. Wij wensen hem veel sterkte bij zijn herstel."

FC Twente beleefde een uitstekende eerste seizoenshelft, maar is nu al zes duels op rij zonder overwinning in de Eredivisie. De ploeg uit Enschede bezet momenteel de zevende plek in de Eredivisie en speelt zondag een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie