FIFPRO heeft zich vrijdag fel uitgesproken tegen de dopingschorsing die Ajax-doelman André Onana heeft gekregen van de UEFA. De internationale spelersvakbond vindt dat de huidige regels veranderd moeten worden.

"De straf voor Onana is buitensporig en onevenredig", schrijft FIFPRO in een verklaring. "Wij kunnen geen systeem accepteren waarin voetballers voor langere tijd niet in actie mogen komen, terwijl ze niet bewust hebben valsgespeeld. Dergelijke sancties hebben invloed op hun carrière, maar ook hun welzijn."

Vorige week werd bekend dat Onana voor een jaar is geschorst omdat hij in oktober positief testte op het verboden middel furosemide. De Kameroener beweert dat hij het middel in zijn lichaam heeft gekregen doordat hij in plaats van een aspirientje per ongeluk een pilletje slikte dat zijn vrouw gebruikt om af te vallen na een zwangerschap.

Voor het gebruik van furosemide staat normaal gesproken een schorsing van vier jaar, maar de UEFA hield bij de strafmaat al rekening met het verweer van Onana. FIFPRO vindt dat de 24-jarige keeper van Ajax zeker geen jaar schorsing had moeten krijgen.

"Carrières van voetballers zijn vaak kort en kwetsbaar. Zo'n schorsing van een jaar kan een loopbaan ten einde brengen. Daarnaast is het volkomen onbegrijpelijk dat Onana niet mee mag trainen met de rest van het team. Dit leidt tot het onnodige isolement van een jonge profvoetballer", aldus de internationale spelersvakbond.

De verklaring van FIFPRO is te vergelijken met de verklaring die de Nederlandse spelersvakbond VVCS donderdag naar buiten bracht. De VVCS is eveneens van mening dat Onana vrijgepleit moet worden omdat hij het verboden middel niet bewust innam. "Eén jaar is een eeuwigheid in de carrière van een profvoetballer."