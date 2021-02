Het duel tussen NEC en FC Den Bosch is vrijdag afgelast. Daarmee komt het aantal wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie dat dit weekend niet kan doorgaan op drie.

NEC-FC Den Bosch zou zondag om 20.00 uur gespeeld worden, maar vrijdag werd al besloten dat het veld in het Goffertstadion vanwege de sneeuw en vorst van afgelopen week onbespeelbaar is. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

NEC zou deze week in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker in eigen stadion aantreden tegen VVV-Venlo, maar die wedstrijd kon vanwege het winterweer ook niet doorgaan. Het duel is verplaatst naar volgende week woensdag op het kunstgras in het stadion van Heracles Almelo.

Eerder ging er al een streep door de duels Jong PSV-Helmond Sport en Almere City-FC Volendam in de 24e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Zeven andere wedstrijden gaan vooralsnog wel door. Wel heeft de KNVB vanwege het winterweer de aftrap van een aantal duels vervroegd.

Vrijdag om 16.30 uur staan NAC Breda-FC Eindhoven en Jong AZ-Jong FC Utrecht op het programma. De andere wedstrijden worden op zaterdag en maandag gespeeld.

In de 22e speelronde van de Eredivisie zijn vooralsnog geen wedstrijden uitgesteld. Vrijdag om 18.45 uur staat RKC Waalwijk-FC Emmen op het programma.

