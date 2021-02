Bij Bayern München konden ze amper geloven dat ze met het winnen van het WK voor clubs alle mogelijke prijzen in een jaar tijd hadden veroverd. De regerend landskampioen van Duitsland rekende donderdag in de WK-finale met 1-0 af met het Mexicaanse Tigres en voltooide daarmee een zeldzame sextuple.

Eerder dit seizoen won 'Der Rekordmeister' ook al de Bundesliga, de Champions League, de DFB-Pokal, de Duitse supercup en de Europese Super Cup. Na FC Barcelona in 2009 is Bayern München de enige club die alle mogelijke prijzen in een seizoen in de wacht sleepte.

"Qua prijzen is dit het beste Bayern uit de geschiedenis, ze hebben iets historisch bereikt met deze zesde titel", zei trainer Hans-Dieter Flick na afloop. "We zijn allemaal heel erg trots op dit team. Ze hebben uitstekend gespeeld."

De minimale zege voor Bayern kwam pas in de tweede helft tot stand. Verdediger Benjamin Pavard werkte voor een leeg doel binnen, nadat de doelman van Tigres een kopbal van Robert Lewandowski uit zijn doel had geranseld.

Lewandowski sprak na afloop niet van de sextuple, maar van een 'sixpack'. "Dit is iets speciaals, een uniek verhaal. Niet alleen voor Bayern München, maar voor het hele voetbal. Onze manier van spelen gaat de mensen nog lang bijblijven."

Reden voor een feest in het Qatarese Al Rayyan, waar de finaleronde van het WK voor clubs werd gehouden, is het winnen van de zesde hoofdprijs niet voor Bayern. "We vliegen rechtstreeks terug naar München", aldus Lewandowski. "We kunnen genieten tijdens de vlucht. Het moet bij ons waarschijnlijk nog binnenkomen, maar we hebben geschiedenis geschreven."