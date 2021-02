Chelsea heeft zich donderdag moeizaam geplaatst voor de FA Cup. Met Hakim Ziyech in de basis boekte de ploeg van manager Thomas Tuchel een 0-1-zege bij Championship-club Barnsley.

Ziyech maakte zijn eerste speelminuten sinds 27 januari. Sindsdien maakte de oud-Ajacied in de thuiswedstrijd tegen Burnley (2-0) geen deel uit van de selectie en bleef hij op de bank in de uitduels met Tottenham Hotspur (0-1) en Sheffield United (1-2).

Tegen Barnsley kreeg Ziyech weer eens de kans van Tuchel, maar hij maakte geen overtuigende indruk. Ruim twintig minuten voor tijd werd de middenvelder naar de kant gehaald en vervangen door de pas negentienjarige Tino Anjorin.

Vijf minuten eerder had Tammy Abraham de score voor Chelsea geopend. De spits tikte op randje buitenspel van dichtbij raak uit een voorzet van Reece James.

Barnsley was twaalf minuten voor tijd dicht bij de gelijkmaker, maar de vrije trap van Michael Sollbauer werd van de lijn gekopt door Abraham. Chelsea hield uiteindelijk stand en bereikte de kwartfinales, waarin Sheffield United de tegenstander is. Die ploeg won woensdag met 1-0 van Bristol City.

Eerder op donderdag verzekerde ook Southampton zich van een plek bij de laatste acht. 'The Saints' wonnen dankzij doelpunten van Stuart Armstrong en Danny Ings met 0-2 bij Wolverhampton Wanderers, waar Ki-Jana Hoever de hele wedstrijd meedeed.

Athletic speelt gelijk in halve eindstrijd Copa del Rey

In Spanje eindigde de heenwedstrijd tussen Athletic Club en Levante in de halve finales van de Copa del Rey in 1-1. Gonzalo Melero bracht de bezoekers in de 26e minuut op voorsprong in Bilbao, waarna Iñigo Martínez in de 58e minuut voor de gelijkmaker van Athletic zorgde.

De return wordt op 4 maart in Valencia gespeeld. De winnaar van het tweeluik staat in de eindstrijd tegenover FC Barcelona of Sevilla. Het Barcelona van coach Ronald Koeman verloor de heenwedstrijd in Sevilla woensdag met 2-0.

Athletic won vorige maand de Spaanse supercup. De Basken wonnen toen na verlenging van Barcelona (3-2).