Bayern München heeft donderdag voor de tweede keer in de historie het WK voor clubs gewonnen. De winnaar van de Champions League was in de finale met 1-0 te sterk voor het Mexicaanse Tigres.

Benjamin Pavard kroonde zich tot matchwinner bij Bayern. De Fransman maakte na een klein uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd in het Qatarese Al Rayyan, een voorstad van Doha.

In 2013 veroverde Bayern de wereldtitel voor clubs voor het eerst in de clubhistorie. 'Der Rekordmeister' is de opvolger van Liverpool, dat vorig seizoen voor het eerst triomfeerde.

Voor Bayern is de wereldtitel voor clubs de zesde prijs van het seizoen. Eerder won de ploeg van coach Hansi Flick al de landstitel, de DFB-Pokal, de Duitse supercup, de Champions League en de Europese Super Cup.

Bayern is niet de eerste club die alle mogelijke prijzen in één seizoen pakt. De Duitsers treden in de voetsporen van FC Barcelona, dat in 2009 hetzelfde presteerde.

Eerder op de avond won het Egyptische Al Ahly de strijd om de derde plaats. De kampioen van Afrika was na strafschoppen (3-2) te sterk voor het Braziliaanse Palmeiras, de winnaar van de Copa Libertadores. Zowel na reguliere speeltijd als na verlenging eindigde de wedstrijd in 0-0.

Treffer Pavard in eerste instantie afgekeurd

In de finale gold Bayern als de torenhoge favoriet tegen Tigres, dat in de halve eindstrijd Palmeiras (1-0) had verrast. De Champions League-winnaar had aanvankelijk wel een overwicht, maar verzuimde grote kansen te creëren.

In de achttiende minuut vond Joshua Kimmich vanaf zo'n 20 meter wel het doel voor Bayern, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. In de baan van het schot stond Robert Lewandowski namelijk hinderlijk buitenspel. In het vervolg van de eerste helft was Leroy Sané met een knal op de lat het dichtst bij een goal.

Na een klein uur werd opnieuw een doelpunt van Bayern afgekeurd wegens buitenspel toen Pavard de rebound van een kopbal van Lewandowski benutte. Even later keurde de VAR de treffer echter wel goed en kwamen de Duitsers dus op voorsprong.

Tigres, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika, kon Manuel Neuer daarna nauwelijks in de problemen brengen. Aan de andere was Bayern met een inzet op de paal van invaller Corentin Tolisso nog wel dicht bij de 2-0. Er werd niet meer gescoord in Al Rayyan, waardoor de ploeg van Flick zich verzekerde van de zogenoemde 'sextuple'.