Lasse Schöne keert na 14,5 jaar terug bij sc Heerenveen, zo melden onder meer VI en de Leeuwarder Courant donderdag. De 34-jarige Deen zit zonder club sinds hij zijn contract bij Genoa begin vorige maand liet ontbinden.

Schöne zou een contract voor de rest van het seizoen tekenen bij Heerenveen en op korte termijn worden gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion.

Bij Heerenveen doorliep Schöne een deel van de jeugdopleiding en stond hij tot medio 2006 onder contract. De middenvelder speelde echter geen enkele officiële wedstrijd op het hoogste niveau voor de Friezen.

Dit seizoen maakte Schöne ook geen speelminuten bij Genoa. De Italiaanse laagvlieger had de routinier, die in de zomer van 2019 overkwam van Ajax, niet ingeschreven voor de competitie. Vorig jaar juli speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd.

In totaal kwam Schöne 34 keer in actie voor Genoa. Het over het algemeen teleurstellend verlopen anderhalf jaar in Italië was het eerste avontuur van de vijftigvoudig Deens international buiten Nederland. Na zijn periode in Heerenveen kwam hij uit voor De Graafschap en NEC, waarna hij medio 2012 naar Ajax vertrok.

Schöne krijgt verschillende aanbiedingen

In Amsterdam boekte Schöne verreweg de grootste successen uit zijn loopbaan. Met Ajax werd hij drie keer landskampioen, won hij de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2018/2019 had Schöne als basisspeler een cruciale bijdrage aan het bereiken van de halve finales van de Champions League.

Nadat Schöne zijn contract bij Genoa liet ontbinden, trainde hij mee bij Ajax en kreeg hij de nodige lucratieve aanbiedingen uit Engeland, Italië en het Midden-Oosten. Zijn voorkeur ging echter uit naar een Nederlandse club.

Bij sc Heerenveen zou Schöne zich weer in de kijker willen spelen van de Deense nationale ploeg, die komende zomer onder meer in eigen land meedoet aan het EK.