De kwartfinale tussen NEC en VVV-Venlo in de TOTO KNVB Beker wordt volgende week in Erve Asito in Almelo gespeeld, zo heeft de KNVB donderdag bevestigd. Het duel werd woensdag afgelast omdat het veld in De Goffert vanwege sneeuwval onbespeelbaar was.

De bekerwedstrijd tussen NEC en VVV werd naar volgende week woensdag verplaatst en zou aanvankelijk nog in Nijmegen plaatsvinden.

Donderdag werd besloten om uit te wijken naar het stadion van Heracles Almelo, waar op kunstgras gespeeld wordt. De aftrap bij NEC-VVV is om 16.30 uur.

Volgende week woensdag staat ook de kwartfinale tussen sc Heerenveen en Feyenoord (18.45 uur) op het programma. Dat bekerduel zou aanvankelijk donderdag afgewerkt worden, maar door de sneeuw en vorst van de afgelopen dagen is het veld in het Abe Lenstra Stadion onbespeelbaar geworden.

De kwartfinale tussen Ajax en PSV ging woensdag wel door en werd met 2-1 gewonnen door de Amsterdammers. Een dag eerder verzekerde Vitesse zich van een plek in de halve eindstrijd door met 0-1 te winnen bij Excelsior.

Overigens is NEC-VVV niet de enige wedstrijd waarvoor wordt uitgeweken naar Almelo. Ook de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie wordt zaterdag in Erve Asito gespeeld. Hiertoe werd besloten omdat het veld in De Adelaarshorst onbespeelbaar is.

