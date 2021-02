De Nederlandse spelersvakbond VVCS is het niet eens met de door de UEFA opgelegde straf voor Ajax-doelman André Onana vanwege een dopingovertreding. De Kameroener werd vorige week voor een jaar geschorst, maar legt zich niet neer bij die sanctie.

"VVCS blijft een systeem veroordelen waarbij sporters die niet de intentie hebben vals te spelen, voor langere tijd van de uitoefening van hun beroep worden uitgesloten. Deze sanctie heeft enorme gevolgen voor de professionele carrière van de speler en heeft een enorme impact op het welzijn van de betrokken speler", schrijft de VVCS donderdag in een verklaring op de eigen website.

Onana gaat in hoger beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. Hij had in oktober positief getest op het verboden middel Furosemide. Volgens hemzelf had hij dat per ongeluk gebruikt, omdat hij de Furosemide, dat zou zijn voorgeschreven aan zijn vriendin, verwarde met een gewone aspirine.

"De UEFA volgt het verweer van Onana dat het een vergissing betreft", aldus de VVCS. "Dat hij op 30 oktober een verkeerd pilletje nam, om hoofdpijn te temperen. Om die reden krijgt hij niet de 'gebruikelijke' vier jaar aangesmeerd, maar wordt zijn straf 'beperkt' tot één jaar.

"Eén jaar is evenwel een eeuwigheid in de carrière van een profvoetballer… Een carrière die sowieso al kort is. De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is?"

'Niet mogen meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk'

Onana mag tot januari volgend jaar zowel nationaal als internationaal geen wedstrijden spelen en zelfs niet trainen. Hij is tijdens de duels van Ajax wel welkom in het stadion. Zo zat hij woensdag op de tribune tijdens de door de Amsterdammers gewonnen bekerkraker tegen PSV (2-1), waarin zijn ploeggenoten voor aanvang een eerbetoon aan hem brachten.

"De schorsing op zich is al buiten proportie, maar het idee dat de speler gedurende de schorsing niet eens met de rest van het team mag meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk", aldus de VVCS. "Deze onrechtvaardigheid, die geen enkele toegevoegde waarde heeft en leidt tot het onnodig isoleren van profvoetballers, moet eveneens dringend worden teruggedraaid."

"VVCS heeft er goede hoop op dat de straf van André Onana door het CAS alsnog ongedaan wordt gemaakt (of sterk gereduceerd wordt), maar deze zaak toont nog maar eens de noodzaak om de regels te herstructureren."

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax liet woensdag weten dat hij deze week in gesprek gaat met het management van Onana om te praten over diens contract. Hij ligt nog tot volgend jaar zomer vast in de Johan Cruijff ArenA en mogelijk wordt die verbintenis verlengd. Maarten Stekelenburg is bij afwezigheid van Onana de eerste keeper van Ajax.