De Roemeense vierde official die tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir in december de assistent van Basaksehir 'negru' noemde, wordt door de UEFA niet aangeklaagd voor racisme. Dat blijkt donderdag uit de aanklacht van de Europese voetbalbond.

De UEFA meldt in een verklaring dat de official, Sebastian Coltescu, en assistent-scheidsrechter Octavian Sovre worden aangeklaagd voor het mogelijk overtreden artikel 11 van het UEFA-reglement, het tonen van beledigend gedrag. In dat reglement is racisme ondergebracht in artikel 14.

Dat Coltescu niet wordt aangeklaagd voor racisme, wil niet zeggen dat hij daarvoor niet veroordeeld wordt. De disciplinaire commissie van de UEFA, aan wie de zaak nu is overgeheveld, kan later alsnog concluderen dat de uitspraken van de Roemeen racistisch waren.

De spelers van Basaksehir stapten van het veld tijdens het Champions League-duel met Paris Saint-Germain op 8 december toen Coltescu scheidsrechter Ovidiu Hategan erop wees dat hij assistent-coach Pierre Webó van Basaksehir na dertien minuten een rode kaart moest geven. Daarbij had hij het over "Ala negru", wat in het Roemeens "die zwarte man" betekent.

Foto: Pro Shots

Voorval leidde tot veel tumult

Het voorval leidde tot veel tumult in het Parc des Princes in Parijs. Webó werd net als reservespits Demba Ba kwaad op Coltescu en Basaksehir eiste dat hij vervangen zou worden. Dat kon alleen als de Roemeen van rol zou wisselen met de VAR. Toen dat niet gebeurde, weigerde Basaksehir die avond verder te spelen. PSG toonde daarvoor begrip.

Basaksehir kon op veel steun rekenen in de voetbalbond. Spelersvakbond FIFPRO vond het goed dat de spelers van de Turkse club aangaven dat er een grens was overschreden en onder anderen PSG-spelers Neymar en Kylian Mbappé staken Webó via sociale media een hart onder de riem.

Het restant van de wedstrijd werd een dag later gespeeld onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. PSG, dat toen al zeker was van overwintering in de Champions League, zegevierde met 5-1.