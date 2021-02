Paris Saint-Germain kan circa vier weken geen beroep doen op Neymar. De Braziliaan kampt met een dijbeenblessure en mist hierdoor in ieder geval de heenwedstrijd tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League.

Neymar liep de blessure woensdag op in het Coupe de France-duel met Caen (0-1-zege). De 29-jarige aanvaller raakte na een uur spelen geblesseerd en strompelde naar de kant.

Uit medisch onderzoek bleek donderdag dat Neymar met een kwetsuur aan zijn linkerdijbeen kampt en dat het herstel naar verwachting vier weken duurt. Hij mist hierdoor sowieso de heenwedstrijd tegen Barcelona van komende dinsdag in Camp Nou en mogelijk ook de return tegen zijn oude club op 10 maart.

Het is niet de eerste keer dat Neymar last heeft van een blessure tijdens de knock-outfase van de Champions League. In 2018 miste hij door een gebroken middenvoetsbeentje de return tegen Real Madrid en zag hij PSG in de achtste finales uitgeschakeld worden.

Een jaar later moest Neymar door blessureleed beide wedstrijden van de Parijzenaars tegen Manchester United bij de laatste zestien aan zich voorbij laten gaan en werd zijn ploeg ook uitgeschakeld.

PSG mist komende dinsdag tegen Barcelona niet alleen Neymar, maar ook Ángel Di María. De Argentijn liep afgelopen zondag in het competitieduel met Olympique Marseille (0-2-zege) een blessure aan zijn rechterdijbeen op.