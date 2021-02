De Oranjevrouwen spelen de oefenwedstrijd tegen België volgende week donderdag niet in Leuven maar in Brussel. De Belgische voetbalbond heeft de interland verplaatst naar het Koning Boudewijnstadion, omdat het veld in Leuven "niet in optimale staat" verkeert vanwege het winterweer.

"De locatiewijziging komt er nadat Oud-Heverlee Leuven verplicht werd werkzaamheden aan het veld uit te voeren", schrijft de RFBA donderdag op de eigen website.



"Door de huidige weersomstandigheden heeft dat vertraging opgelopen. Daardoor was het noodzakelijk dat wij op zoek gingen naar een ander beschikbaar stadion."

Bondscoach Sarina Wiegman heeft 23 spelers opgeroepen voor de oefenduels met België (18 februari) en Duitsland (24 februari in Venlo). Keeper Loes Geurts en verdediger Anouk Dekker keren terug in de selectie.

Wiegman kan niet beschikken over het Nederlandse duo van VfL Wolfsburg, Dominique Janssen (rugklachten) en Shanice van de Sanden (familieomstandigheden).

Nederland, België en Duitsland willen met elkaar het WK van 2027 organiseren. De buurlanden zijn bezig een zogeheten bidbook op te stellen, dat ze gaan indienen bij de FIFA.