De KNVB heeft opnieuw een aanpassing in het speelschema van de Eredivisie aangebracht vanwege het winterweer. De vier wedstrijden van zaterdag zijn vervroegd wegens de voorspelde kou.

Het gaat om de duels FC Groningen-PEC Zwolle (van 20.00 uur naar 12.00 uur), Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard (van 20.00 uur naar 14.15 uur), ADO Den Haag-PSV (van 18.45 uur naar 16.30 uur) en Heracles Almelo-Ajax (van 21.00 uur naar 18.45 uur).

Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of dat de aanvangstijden aangepast kunnen worden.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de gevoelstemperatuur zaterdag later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan.

De KNVB gelaste de afgelopen week al meerdere duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie af, maar vanaf maandag kan waarschijnlijk alles weer doorgaan zoals gepland, aangezien de kans groot is dat het dan weer voor het eerst gaat dooien.

De Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Emmen van vrijdag werd eerder al vervroegd naar 18.45 uur. Aan de vier duels van zondag is nog niets veranderd. Op die dag staan AZ-sc Heerenveen, Feyenoord-Willem II, FC Utrecht-VVV-Venlo en Vitesse-FC Twente op het programma.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie