Klaas-Jan Huntelaar lijkt nog langer te moeten wachten op zijn rentree bij Schalke 04. De spits kampt wederom met een kuitblessure, maar nu aan zijn andere been.

"Misschien heeft hij zijn lichaam te zwaar belast, dat kan gebeuren in zijn situatie", zegt trainer Christian Gross donderdag in gesprek met het Duitse Kicker. "Mentaal is hij er helemaal klaar voor, maar fysiek is het nog niet zoals het zou moeten zijn."

De 37-jarige Huntelaar verliet Ajax in januari voor Schalke 04 om de club uit Gelsenkirchen te helpen in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga, maar die missie verloopt vooralsnog teleurstellend.

Op 30 januari maakte Huntelaar weliswaar zijn rentree in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen (1-1), maar het is tot dusver bij die invalbeurt van tien minuten gebleven. De spits kwakkelt nog altijd met een kuitblessure, nu dus aan zijn andere been.

Zonder Huntelaar presteert Schalke nog altijd ondermaats in de Bundesliga. De Duitsers staan stijf onderaan met acht punten, vijf minder dan nummer zeventien 1. FSV Mainz 05 en negen minder dan nummer zestien Arminia Bielefeld. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau.

De eerste periode van Huntelaar bij Schalke 04 verliep een stuk succesvoller. Tussen 2010 en 2017 scoorde de 76-voudig international 126 keer in 241 officiële wedstrijden. Huntelaar, die in zijn loopbaan (naast Ajax en Schalke 04) voor PSV, De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid en AC Milan speelde, is bezig aan de laatste maanden uit zijn loopbaan.

