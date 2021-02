Sébastien Haller erkende woensdag dat er wat frustratie kwam kijken bij zijn twee doelpunten voor Ajax in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi tegen PSV (2-1). De spits werd vorige week door de Amsterdammers per ongeluk niet ingeschreven voor het restant van de Europa League.

"Als ik dan toch moet antwoorden, dan maar zo", lachte Haller. "We winnen met 2-1 en staan in de halve finale."

Haller kon zijn oren bijna niet geloven toen hij hoorde dat de teammanager had verzuimd een vinkje bij zijn naam te zetten voordat de spelerslijst naar de UEFA ging. Hij mist daardoor deze maand het tweeluik met Lille OSC in de tweede ronde.

"Maar ik was pas echt teleurgesteld toen bleek dat we de fout niet meer mochten herstellen. Ik weet hoe mooi de Europa League kan zijn. Met Eintracht Frankfurt haalden we de halve finales. Voor zo'n podium ben je voetballer geworden."

Haller, die vorige maand voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro - een Nederlandse club betaalde nog nooit zoveel geld voor een speler - van West Ham United overkwam, heeft de verantwoordelijke teammanager inmiddels uitgebreid gesproken. Hij neemt hem niets kwalijk en heeft zelfs medelijden.

"Wie ben ik om hem te veroordelen? Ik maak zelf dagelijks fouten. Het is gewoon zonde, maar we moeten verder. Dan maar volgend seizoen de Champions League in."

Sébastien Haller tikt van dichtbij de 2-0 binnen tegen PSV. Sébastien Haller tikt van dichtbij de 2-0 binnen tegen PSV. Foto: Pro Shots

'Mijn lichaam en hersens zijn een beetje moe'

Haller leeft ook mee met André Onana. De doelman van Ajax werd vorige week door de UEFA voor een jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Hij beweert zelf het verboden middel furosemide niet met opzet te hebben ingeslikt en vecht zijn straf dan ook aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

"Een jaar schorsing voor een middel dat je per ongeluk hebt genomen en waarvan je niet beter gaat presteren. ik zal niet zeggen dat je loopbaan dan geruïneerd of over is. Maar een jaar lang niet spelen en zelfs niet trainen, dat is pas echt verschrikkelijk. Veel erger kan het niet voor een topsporter."

Haller was tegen PSV een van de uitblinkers aan de kant van Ajax. Niet alleen vanwege zijn doelpunten, maar ook door zijn spel. Hij toonde zich een sterk aanspeelpunt, waardoor zijn ploeg met name in de eerste helft domineerde en al binnen 25 minuten op een 2-0-voorsprong stond.

"Er zijn hier veel spelers die mij goed kunnen aanspelen en ik vind het lekker dat Davy Klaassen vlak in mijn rug speelt."

"Maar ik kan beter. Ik leef nog in een hotel en mijn lichaam en hersens zijn een beetje moe van een aantal hectische weken. Als mijn ploeggenoten naar Lille moeten, dan zal ik waarschijnlijk hier blijven. Ik zal goed trainen en zorgen dat ik het team kan helpen als ze me nodig hebben."