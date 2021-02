Ronald Koeman vindt dat FC Barcelona woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Sevilla benadeeld is door de arbitrage. De Nederlandse coach stelt dat zijn ploeg, die het heenduel in de halve finales met 2-0 verloor, een penalty verdiende.

Jordi Alba werd in de slotfase van de wedstrijd bij een 1-0-stand vastgehouden aan de rand van het strafschopgebied. FC Barcelona ging uit van een strafschop, maar scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz floot voor een vrije trap.

"Dat had een penalty moeten zijn", oordeelde Koeman op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Iedereen zegt dat tegen mij, niet alleen de mensen van Barcelona. De scheidsrechter was over het algemeen goed, maar daar ging het mis. Ik begrijp niet waarom de VAR niet is ingeschakeld."

Uit de vrije trap kwam Barcelona niet tot scoren en om het nog erger te maken tekende Ivan Rakitic vijf minuten voor tijd voor de 2-0. De Catalanen wacht daardoor op 3 maart een hels karwei om de finale van de Copa del Rey te bereiken.

"2-0 is een geflatteerde uitslag als je ziet hoe hard wij gewerkt hebben", vindt Koeman. "We speelden goed, creëerden veel kansen en verdienden gewoon meer. Sevilla heeft een geweldige ploeg, maar wij waren in de tweede helft superieur en dat geeft hoop."

Het was pas de tweede keer dit kalenderjaar dat FC Barcelona een wedstrijd verloor, nadat Athletic Club op 17 januari in de finale van de Spaanse supercup na verlenging te sterk was. In de competitie won de ploeg van Koeman de laatste zes wedstrijden. Zaterdagavond volgt in La Liga een thuisduel met Deportivo Alavés.