Maarten Stekelenburg stond woensdagavond tegen PSV in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Ajax officieel onder de lat als eerste doelman. Toch voelde het voor de 38-jarige keeper direct als de normaalste zaak van de wereld.

"Ik heb lange tijd niet regelmatig gespeeld, ook bij Everton niet. Maar je verleert het niet zo snel", zei Stekelenburg na de 2-1-zege van Ajax droogjes tegen ESPN. "Ik heb genoeg ervaring en ik weet wat er van me gevraagd wordt. Mijn rol is nu veranderd. Het staat buiten kijf dat ik de rest van het seizoen afmaak."

De 58-voudig international keerde afgelopen zomer terug bij de club waar hij tussen 2002 en 2011 al onder contract stond. Normaal gesproken zou Stekelenburg dit seizoen alleen mogen spelen in de bekerwedstrijden van Ajax, maar door de dopingschorsing van André Onana is de routinier opeens eerste keus onder de lat.

De Kameroener mag een jaar niet in actie komen vanwege het gebruik van het verboden middel furosemide, wat hij naar eigen zeggen per ongeluk innam. Om de keeper te steunen kwamen de Ajax-spelers vlak voor de wedstrijd tegen PSV gehuld in een keepersshirt het veld op met daarop de naam van Onana.

"De steunbetuiging zouden we eigenlijk afgelopen weekend al doen, maar de competitiewedstrijd (tegen FC Utrecht, red.) werd afgelast", zei Stekelenburg. "André gaat een moeilijke periode tegemoet en we missen hem ook natuurlijk. Buiten dat hij op het veld een geweldige keeper is, is hij in de kleedkamer een leuke gast."

Stekelenburg had in zijn eerste wedstrijd als vervanger van Onana verrassend weinig te doen, erkende hij zelf ook. "PSV kreeg in de eerste helft één goede kans en voor de rest hadden we het aardig onder controle. De score doet misschien niet vermoeden dat ik een rustige avond heb gehad, maar het gaat erom dat we hebben gewonnen."