Het Surinaams elftal heeft per direct de beschikking over een drietal Nederlands-Surinaamse spelers. Diego Biseswar, Ryan Donk en Kelvin Leerdam zijn speelgerechtigd en behoren tot de voorselectie voor de komende interlands van 'de Natio'.

"Ik heb er geen woorden voor, het is geweldig" reageert bondscoach Dean Gorré. Ook bondsvoorzitter John Krishnadath is opgetogen: "We zijn blij verrast met deze positieve ontwikkeling en natuurlijk gaan we door tot we alle spelers hebben die de bondscoach op zijn lijst heeft staan."

Het land probeert al langer om Nederlandse spelers met een Surinaamse achtergrond speelgerechtigd te krijgen. Doordat Biseswar, Donk en Leerdam voor Jong Oranje speelden, mochten zij tot voor kort niet voor Suriname uitkomen. Na een recente regelwijziging bij de FIFA mag dat inmiddels wel.

Biseswar (32) en Leerdam (30) werden opgeleid bij Feyenoord en spelen tegenwoordig voor respectievelijk Apollon Limasol op Cyrpus en het Amerikaanse Seattle Sounders. Voormalig AZ-verdediger Donk (34) komt uit voor de Turkse koploper Galatasaray.

Vorige week werd al bekend dat Willem II-verdediger Miquel Nelom en Mitchell Donald van het Turkse Erzurumspor speelgerechtigd zijn voor Suriname.

Ryan Donk kan vanaf nu uitkomen voor Suriname. Ryan Donk kan vanaf nu uitkomen voor Suriname. Foto: Pro Shots

Kwaliteitsimpuls in jacht op WK-deelname

Suriname is in navolging van Curaçao dankzij het zogeheten sportpaspoort in staat om in Nederland opgeleide spelers op te roepen voor het nationale team. Ryan Koolwijk, Nigel Hasselbaink, Dion Malone, Roland Alberg, Myenty Abena, Ishan Kort en Damil Dankerlui gingen het vijftal al voor.

Met de versterkingen hoopt Suriname voor het eerst in de geschiedenis deel te kunnen nemen aan het WK. In maart begint de ploeg van Gorré aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Suriname is ingedeeld in een poule met Canada, Bermuda, Kaaimaneilanden en Aruba.

De plaatsing voor het eindtoernooi is een lange weg, want de winnaar van de groepsfase wacht minstens nog twee kwalificatieronden richting het WK. De eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks is op 24 maart tegen de Kaaimaneilanden.