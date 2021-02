Zoals wel vaker dit seizoen ging het woensdag na een wedstrijd van PSV over de wissels van trainer Roger Schmidt. De coach haalde met nog tien minuten te gaan de sterk spelende Mohamed Ihattaren naar de kant in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (2-1 nederlaag).

"Ik vond hem niet onze beste speler vandaag", zei Schmidt tegen ESPN. "Hij deed het zeker niet slecht, maar ook niet dat je zegt: wauw, wat speelt hij geweldig."

"Ihattaren speelde oké, maar er zijn momenten waarop je gevaar kan stichten in het strafschopgebied of waarop je duels moet winnen. Dat kon nog beter", verklaarde de Duitse coach de wissel.

Ihattaren worstelde in het begin van het seizoen met zijn vorm en fitheid en werd door Schmidt zelfs een keer van de training gestuurd. De laatste maanden verkeert de aanvallende middenvelder in steeds betere vorm, al zit hij nog niet op het niveau van vorig siezoen.

Ihattaren: 'Ik zat lekker in de wedstrijd'

Ihattaren mocht dit seizoen pas zes keer de negentig minuten volmaken bij PSV. Het achttienjarige talent had gehoopt tegen Ajax de wedstrijd uit te spelen.

"Ik heb mijn draai weer gevonden en zat lekker in de wedstrijd. Ik had het gevoel dat ik misschien nog het verschil had kunnen maken."

"Er hoeft maar één keer een bal goed te vallen. Als je hem lekker raakt en je maakt de 2-2, dan ben je weer helemaal het mannetje", zei Ihattaren. "Maar goed, het is de keuze van de trainer."

Schmidt en Ihattaren waren het er wel over eens dat PSV in de eerste 35 minuten erg zwak speelde in de ArenA. "Ik kom hier om lekker te voetballen, maar we liepen alleen maar achteruit en verloren alle duels", zei Ihattaren. "Na rust durfden we wel, maar dat moeten we de hele wedstrijd laten zien."

Schmidt was verbaasd over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. "Het was erg slecht. Je moet vanaf het begin 100 procent brengen. Ajax deed dat wel en daarom hebben ze verdiend de halve finale gehaald."