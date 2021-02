Ajax-trainer Erik ten Hag was woensdag erg tevreden met het spel van zijn ploeg tegen PSV. Vooral dankzij een sterke eerste helft wonnen de Amsterdammers met 2-1 in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

"De eerste helft heb ik echt zitten genieten", zei Ten Hag tegen ESPN. "Vaak is de uitvoering niet zoals je vooraf bedenkt, maar vandaag in de eerste helft wel. Fantastisch om te zien."

De trainer was vooral tevreden over de manier van druk zetten van zijn ploeg. "We zaten er continu bovenop, PSV kreeg geen tijd om adem te halen. Ze kwamen geen moment onder de druk uit."

"Pas in slotfase van de eerste helft kwamen ze tot een paar uitbraken. Maar verder was het alleen Ajax wat de klok sloeg", stelde Ten Hag vast.

Ajax viert een van de twee treffers van Haller tegen PSV. Ajax viert een van de twee treffers van Haller tegen PSV. Foto: Pro Shots

Ten Hag blij met vechtlust in tweede helft

Na rust kantelde het beeld en drong PSV de thuisploeg terug. Dat leidde tot een eigen doelpunt van Jurriën Timber en enkele andere dreigende momenten.

"PSV gaat meer risico nemen, dan is het logisch dat wij terug moeten. Maar we moeten dan de bal langer in de ploeg houden", plaatste Ten Hag een kanttekening.

"Bij fases moesten we terug. Je weet dat er altijd een bal verkeerd kan vallen. Gelukkig redde Davy Klaassen ons op de lijn", doelde de Tukker op een hachelijk moment in blessuretijd.

Toch was Ten Hag niet helemaal ontevreden over de tweede helft. "Je zag vechtlust, er zit veel onverzettelijkheid in de ploeg. Het is moeilijk om te scoren tegen ons, we geven weinig kansen weg."

Ajax is na Vitesse de tweede ploeg die zich geplaatst heeft voor de halve finales van de beker. De kwartfinales sc Heerenveen-Feyenoord en NEC-VVV-Venlo werden vanwege het winterweer uitgesteld tot volgende week.