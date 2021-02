FC Barcelona is slecht begonnen aan de dubbele ontmoeting met Sevilla voor een plaats in de finale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Ronald Koeman verloor woensdag in Andalusië het eerste duel in de halve finales met 2-0. Marten de Roon had wel succes door met Atalanta de bekerfinale in Italië te halen.

Barcelona heeft op 3 maart in Camp Nou een ruime overwinning nodig om alsnog de finale van het Spaanse bekertoernooi te bereiken. Daarin zou Athletic Club of Levante dan de tegenstander zijn.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, kwam in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan halverwege de eerste helft op achterstand. Jules Kounde zette zelf de aanval op, omspeelde twee verdedigers en schoof de bal in de verre hoek.

Twintig minuten voor tijd mochten Luuk de Jong en Karim Rekik invallen bij Sevilla. Zij konden juichen toen Ivan Rakitic vijf minuten voor tijd zijn oude ploeg pijn deed door er 2-0 van te maken.

De bezoekers stelden daar twee grote kansen van Lionel Messi tegenover. De Argentijn zag in de tiende minuut Sevilla-doelman Yassine Bono met het been redding brengen. Vroeg in de tweede helft strandde hij na een combinatie met De Jong opnieuw op de Marokkaan.

FC Barcelona zal hoop putten uit de miraculeuze ontsnapping in de kwartfinale tegen Granada. De ploeg keek toen vlak voor tijd tegen een 2-0-achterstand aan, sleepte nog een verlenging uit het vuur en won die met 5-3. In het Spaanse bekertoernooi gaan alleen de halve finales over twee duels.

De Roon schakelt met Atalanta bekerhouder Napoli uit

Marten de Roon bereikte met Atalanta de finale van de Coppa Italia. Met de middenvelder in de basis werd thuis met 3-1 gewonnen van bekerhouder Napoli, dat vorige week in Napels op 0-0 was gehouden.

Duvan Zapata opende na tien minuten de score in Bergamo. Even later maakte Matteo Pessina er 2-0 van. Napoli kwam in het begin van de tweede helft via oud-PSV'er Hirving Lozano terug in de wedstrijd, maar Pessina besliste het duel met zijn tweede doelpunt van de avond.

Sam Lammers bleef bij Atalanta de hele wedstrijd op de bank. Hans Hateboer kampt met een blessure en was er daarom niet bij.

Atalanta neemt het in de finale op 19 mei op tegen Juventus, dat dinsdag in de halve finales afrekende met Internazionale. De enige keer dat de ploeg uit Bergamo het bekertoernooi won was in 1963.