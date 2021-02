Ajax heeft zich woensdag ten koste van PSV geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Recordaankoop Sébastian Haller maakte met twee doelpunten het verschil in de Johan Cruijff ArenA: 2-1.

De doelpunten van Haller vielen in de eerste helft, toen Ajax oppermachtig was. PSV kwam na een uur spelen terug in de wedstrijd door een eigen doelpunt van Jurriën Timber, maar wist geen verlenging uit het vuur te slepen.

Ajax voegt zich bij Vitesse, dat dinsdag de halve finale haalde door met 0-1 te winnen bij Excelsior. De kwartfinales NEC-VVV en sc Heerenveen-Feyenoord werden afgelast wegens het winterweer en worden volgende week woensdag ingehaald.

Voor Ajax staat er in de halve finale in ieder geval een uitwedstrijd op het programma. Bij de loting werd namelijk al bepaald dat Vitesse en de winnaar van Heerenveen-Feyenoord op 2, 3 of 4 maart een thuisduel spelen. De finale is op 18 april in De Kuip.

Door de bekernederlaag komt er voor PSV een vervolg aan een toch al pijnlijke reeks. De Eindhovenaren hebben al elf onderlinge duels met Ajax en Feyenoord niet meer weten te winnen. Bovendien dateert de laatste keer dat PSV de halve finale van de KNVB-beker bereikte van het seizoen 2012/2013.

Ajax overklast PSV in eerste helft

Ajax leek geleerd te hebben van het competitieduel tussen beide clubs, toen PSV snel met 0-2 voor kwam en aan die bliksemstart een punt overhield (2-2). Deze keer greep de thuisploeg de tegenstander meteen bij de strot en was het wachten op de openingsgoal.

Die kwam er na negentien minuten na een vloeiende aanval. Davy Klaassen dreigde met schieten, maar koos voor een slim balletje op Haller. PSV-doelman Lars Unnerstall (die in de beker de voorkeur krijgt boven Yvon Mvogo) had geen antwoord op het zuivere schot.

Slechts vijf minuten later sloeg de Ivoriaanse international voor de tweede keer toe. Na voorbereidend werk van Antony en een assist van Dusan Tadic reageerde hij attenter dan de Eindhovense defensie. Ajax verzuimde daarna om de voorsprong nog verder uit te bouwen.

Teleurstelling bij Donyell Malen, die in de eerste helft een grote kans miste. Teleurstelling bij Donyell Malen, die in de eerste helft een grote kans miste. Foto: Pro Shots

Eigen goal Ajax brengt spanning terug

PSV beet pas op slag van rust voor de eerste keer serieus van zich af toen Ibrahim Sangaré Donyell Malen alleen richting Maarten Stekelenburg stuurde. De vervanger van de wegens doping geschorste André Onana (die door zijn ploeggenoten tijdens de warming-up een hart onder de riem werd gestoken) zag tot zijn opluchting dat de aanvaller voorlangs schoot.

De aansluitingstreffer van PSV kwam er in de tweede helft alsnog. De Eindhovenaren durfden meer druk te zetten en dwongen daarmee fouten af bij Ajax. De grootste daarvan was van Jurriën Timber, die na een klein uur spelen de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

PSV ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar gaf daarmee noodgedwongen ook ruimte weg aan Ajax. Nadat Tadic en David Neres de kans hadden laten liggen om de wedstrijd voortijdig te beslissen, voorkwam Klaassen in blessuretijd de 2-2 door de bal van de lijn te halen.

